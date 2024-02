Sénégal: Croissance économique trimestrielle - Augmentation de 0,7% du PIB au 3ème trimestre 2023

Au troisième trimestre de l'année 2023, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a augmenté de 0,7%, par rapport au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information dans une note sur les évolutions économiques récentes (Neer), ce résultat est consécutif au relèvement des taxes nettes de subventions sur les produits (+4,7%) et de la valeur ajoutée (Va) du secteur tertiaire (+0,8%). A contrario, explique l'Ansd, les secteurs secondaire et primaire ont fléchi, respectivement, de 0,6% et 0,2%. Comparée au deuxième trimestre de 2023, la valeur ajoutée réelle du secteur primaire s'est rabaissée de 0,2%. Ce fléchissement est imputable aux ralentissements des activités de la pêche (-2,4%) et de l'agriculture (-0,4%).

Cependant, les activités de l'élevage et de la sylviculture se sont relevées, respectivement, de 1,1% et 0,4%.

S'agissant de la valeur ajoutée (Va) du secteur secondaire (en volume Cvs), elle s'est amoindrie de 0,6% au troisième trimestre de 2023, comparativement au trimestre précédent. Ce repli est en liaison avec la contraction des valeurs ajoutées des activités extractives (-7,3%), de la production et distribution d'électricité (-6,4%), des matériaux de construction (-3,5%), de la distribution d'eau, d'assainissement et de traitement des déchets (-2,2%) ainsi que de l'agroalimentaire (-1,0%).

%

La contraction des activités extractives est due à l'affaiblissement des autres activités extractives et de soutien (-18,9%) ainsi que des extractions de minerais métalliques (-5,8%). Quant à l'agroalimentaire, le fléchissement est imputable principalement à la fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-16,2%), à la fabrication d'autres produits alimentaires (-8,7%) et à la fabrication d'aliments pour animaux (-6,7%). Cependant, il est observé un accroissement des activités de fabrication de produits chimiques de base (+23,2%), du raffinage et de la cokéfaction (+5,5%) ainsi que la fabrication d'autres produits manufacturiers (+0,7%).

En ce qui concerne le tertiaire, sa valeur ajoutée, en volume Cvs, s'est relevée de 0,8% au troisième trimestre de 2023. Ce résultat est attribuable à la performance des activités de transports (+4,4%), du commerce (+2,7%), des activités financières et d'assurance (+1,9%) ainsi que des activités spécialisées, scientifiques, techniques (+1,8%).

Toutefois, l'accroissement de la valeur ajoutée du secteur est amoindri par la contraction des activités d'hébergement et de restauration (-2,6%), des activités culturelles, sportives et récréatives (-2,5%) ainsi que des activités d'information et de communication (-2,2%).

S'agissant des composantes de la demande, en variation trimestrielle, la formation brute de capitale fixe (Fbcf) s'est rehaussée de 12,6% sous l'impulsion de sa composante privée (+16,1%). La consommation finale s'est renforcée de 1,3% tandis que les exportations de biens et services ont décru de 6,3%.