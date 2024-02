Afrique: Mondial Beach soccer 2024 - Sénégal-Japon (4-6) : les Samouraïs Bleus brisent l'élan des Lions

C'est déjà la fin pour l'équipe du Sénégal de Beach soccer. Les quadruples champions d'Afrique en titre ont été éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde de Beach Soccer après la défaite concédée hier, mardi 20 février. Comme en 2021, c'est le Japon qui a mis fin au parcours des Lions en s'imposant sur le fil (4-6).

L'équipe du Sénégal de Beach Soccer n'ira pas plus loin que la phase de poule à la Coupe du monde qui joue aux Emirats unis. Relancés après leur probante victoire contre la Colombie, les Lions du football de plage ont raté la dernière marche qui mène en quart de finale en s'inclinant hier, mardi 20 février l'ultime duel face au Japon pour le compte de la 3ème journée de la poule C. Les hommes de Mamadou Diallo ont pourtant idéalement démarré la partie en menant à la marque à deux reprises avec un but d'avance. Si Jean Ninou Diatta a ouvert la voie en faisant trembler les filets (6e).

Amara Samb (14e) avait suivi en permettant au Sénégal de doubler la mise (0-2, 11e). Les Samouraï Bleus se relancent grâce à un but de Naoya Matsuo (1-2, 9e) et un autre de Matsuda (2-2). Malgré l'égalisation, les Lions ne tremblent pas. Ils ne tarderont pas à concrétiser leur domination par deux autres réalisations de Mamour Diagne (2-3, 28e me) et un deuxième but d'Amar Samb (2-4 29e). On n'était cependant pas à un rebondissement prés. Alors qu'on disputait les cinq dernières minutes, les Samouraïs Bleus vont tout renverser en marquant quatre autres buts dont un sur un pénalty discutable.

Les Lions vont donc baisser pavillon dans les ultimes instants de la rencontre (6-4). Comme lors de l'édition 2021, le Japon, scelle encore le sort des quadruples champions d'Afrique en titre. Après sept participations, cette élimination en phase de poule reste la plus mauvaise performance de l'équipe du Sénégal après 2013 et 2015. Lors du Mondial disputé en Russie, le Sénégal, première nation africaine à accéder en demi-finale du Mondial, avait été privé d'une place en finale par l'équipe nippone (5-2). Les coéquipiers de Raoul Mendy avaient finalement échoué à la quatrième place suite à une défaite (9-7) devant la Suisse en match de classement.