Congo-Kinshasa: SONAS SA - Clément-Désiré Kabongo installe la Délégation syndicale nationale et relance la bataille de la compétitivité !

Après sa brillante victoire à l'élection syndicale du 28 août 2023, Christelle Lumbu Diba a officiellement pris ses fonctions, ce mardi 20 février 2024, en qualité de Présidente de la Délégation syndicale nationale de la Société nationale d'Assurances (SONAS SA).

La cérémonie de son installation et de l'ensemble de son équipe s'est déroulée, au siège de cette entreprise du Portefeuille de l'Etat, à la Gombe, dans un climat de convivialité et de fraternité. Cette cérémonie solennelle a été notamment, marquée par la présence du Directeur Général Clément-Désiré Kabongo, du Représentant du Président du Conseil d'Administration et du Directeur en charge des Services généraux de la SONAS SA. Plusieurs agents et cadres de la SONAS ont également rehaussé de leur présence ladite cérémonie. Et, pour des raisons procédurales, l'Inspection Générale du Travail était de la partie, elle qui a validé le mandat de la nouvelle locomotive syndicale constituée, entre autres, de Benjamin Milalu, Vice-Président ; M. Kilukiedi, secrétaire ; Sidonie Kuyamu, secrétaire adjointe ; et Luc Ngele, trésorier.

Bataille de la compétitivité

Dans son mot, Me Clément-Désiré Kabongo a encouragé la Présidente Christelle Lumbu à passer, sans plus tarder, aux actes. Il a convié le personnel à la mobilisation pour permettre à la SONAS d'assurer effectivement son statut de leader en matière d'assurances en République démocratique du Congo dans un élan de compétitivité face au secteur privé. Pour lui donc, le dialogue reste la voie indiquée pour tenir ce front et maintenir la cohésion au sein de l'entreprise, dans l'optique de matérialiser la vision du Président Félix Tshisekedi. le DG Clément-Désiré Kabongo a, à la même occasion, réaffirmé son engagement à demeurer à l'écoute.

«La SONAS a un passif social que nous connaissons. Un passif technique hyper important. La SONAS a un outil de travail à renouveler. La SONAS a un parc immobilier hyper impressionnant à renouveler et à exploiter à bon escient pour apporter quelque chose dans les recettes de la SONAS puisque comme Société d'assurances dans notre pays, il est également prévu la gestion immobilière.

La SONAS a énormément des concessions à travers la République, que nous serons appelés à exploiter à bon escient avec le concours de la Délégation syndicale pour que nous puissions renforcer tant soit peu notre enveloppe de recette. Le concurrence, elle est âpre, elle est en face de nous, elle est là sans pardon et sans pitié. Elle ne tient pas compte de notre âge, bientôt 58 ans. La concurrence est là. Nous n'allons pas croiser les bras.

Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes parce que seule la SONAS a le secret des assurances en RDC. Personne ne peut parler assurance mieux que nous. Personne ne peut concevoir des produits d'assurances mieux que nous. Personne ne peut vendre des produits d'assurances techniquement comme nous. Donc, nous avons des atouts parce que nous avons beaucoup d'énergies... Mais, nous n'allons pas nous contenter de nos atouts pour penser écraser les autres», a déclaré le Directeur Général de la SONAS SA.

Privilégier le dialogue

«Déjà, le fait d'être présente à travers toute la République est un atout majeur que nous devons exploiter pour davantage capter les risques au niveau de la situation géographique desdits risques puisque, comme nous le savons, tout risque est bien pris en charge par un assureur qui est à ses côtés. Nous, nous sommes partout à travers la République. Donc, nous avons l'occasion de maximiser nos entrées à travers notre implantation sur toute l'étendue du territoire national grâce à notre expertise et expérience en la matière. Nous maitrisons le domaine de l'assurance... Je voudrais inviter la délégation syndicale à toujours privilégier le dialogue. C'est-à-dire, savoir venir à nos portes pour poser des problèmes qu'ils ont.

Nous n'avons jamais fermé notre porte à qui que ce soit. Donc, venez chez nous pour discuter de toutes les questions que vous avez. Venez avec toutes les informations que vous détenez et on va échanger pour, finalement, s'entendre et adopter une seule attitude. Il n'est pas possible pour deux personnes qui marchent ensemble de ne pas se garder dans une même direction... Nous devons faire de notre mieux pour savoir que le dialogue est l'arme nécessaire pour nous aider, chacun en ce qui le concerne, à atteindre ses objectifs », a insisté, plus loin, toujours dans son mot, M. Clément Désiré Kabongo.

Peu avant lui, c'est le Directeur des Services Généraux, M. Kapepula, qui s'était prêté au même exercice. Dans son mot, il a annoncé notamment, l'organisation d'une série de formations pour permettre aux membres de la Délégation syndicale nationale d'être à la hauteur des attentes de la Société nationale d'Assurances et de son personnel. « Au regard des enjeux de l'heure, l'employeur attend de vous de sensibiliser et de faire participer le personnel à l'effort de la production pour accroitre les chiffres d'affaires de l'entreprise et lui permettre de faire face aux défis immenses auxquelles elle est confrontée.

Vous êtes appelée à être une Délégation syndicale de progrès et non pas seulement une délégation syndicale des revendications et de rédaction des mémos. C'est dans cette perspective que des séances de formation seront organisées en concertation avec les différents syndicats pour vous permettre de vous imprégner des règles et principes relatifs à l'exercice de l'activité syndicale et de maitriser progressivement les arcanes de la profession », a martelé, pour sa part, le Directeur Kapepula.

Christelle Lumbu lance des signaux forts

Son allocution a précédé, justement, celle de la Présidente Christelle Lumbu, qui a, d'emblée, remercié le Seigneur pour avoir rendu possible l'installation de son équipe. Elle a également rendu hommage au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé l'homme, dans le cadre de sa vision politique, en première ligne de ses préoccupations. Christelle Lumbu a, dans la foulée, souligné sa détermination à ne ménager aucun effort, tout au long de son mandat, pour promouvoir la paix sociale et garantir les intérêts du personnel de la Société nationales d'Assurances en termes d'amélioration de son pouvoir d'achat ainsi que de ses conditions de travail.

« Tenant compte de différents défis auxquels nous devons faire face au cours de ces trois prochaines années de notre mandat, entre autres, la pérennisation de notre outil de travail qui, depuis un certain temps, se voit menacé par une concurrence farouche et déloyale à laquelle il fait face vis-à-vis des compagnies privées qui s'emploient à dépouiller sensiblement la SONAS de la quasi-totalité de son portefeuille, la valorisation du pouvoir d'achat de la masse laborieuse des cadres et agents de la SONAS SA par des rémunérations répondant aux réalités économiques du marché, vecteur de la motivation et de la rentabilité au travail, la promotion de la paix sociale et la sensibilisation des cadres et agents », a révélé Christelle Lumbu, dans son mot.

L'Inspection Générale du Travail prend acte !

Pour sa part, le Délégué de l'IGT a exhorté la Délégation syndicale à preuve de responsabilité dans l'exercice de sa mission. Il a rassuré « La cérémonie de ce jour répond à une exigence de la loi, notamment le Code du travail congolais, en son article 255, qui voudrait que chaque entreprise soit dotée d'une représentation élue des travailleurs. Ce qui justifie notre présence en ce lieu à l'occasion de l'installation officielle de la délégation syndicale de votre entreprise... Que représente la cérémonie de ce jour ? Il s'imposait nécessité de vous conformer aux exigences légales.

On se réjouit aujourd'hui de cette installation officielle qui vient parfaire la voie du dialogue, car pour notre vision de gestion, nous sommes convaincus qu'une bonne information est déjà le début d'une solution aux revendications des agents. C'est dans le souci évident de véhiculer la bonne information aux travailleurs que cette délégation syndicale est mise en place ce jour. Que devons-nous attendre de notre délégation syndicale et de ses membres ?

Notre souhait est de voir s'implanter au sein de votre société un syndicat de participation, une délégation syndicale dont les membres se sont imprégnés des réalités de l'entreprise, qui sont impliqués dans la réalisation des objectifs de la SONAS. Bref, les délégués qui ont la bonne information partant négocier avec l'employeur pour l'amélioration des conditions de travail de leurs confrères et prennent la défense de leurs avantages et intérêts en toute connaissance de cause. Nous sommes bien conscients que ces membres ne doivent pas déroger à cette mission qu'attend d'eux l'ensemble des travailleurs.

Cette mission s'oppose à un syndicat des revendications, un regroupement de représentants des travailleurs loin de la bonne information qui jour le rôle d'incitateur... La cérémonie de ce jour doit donc interpeller chacun de vous pour resserrer vos rangs, canaliser vos énergies pour qu'ensemble, vous bâtissiez une grande société modèle de la reconstruction de notre pays, s'inscrivant parfaitement dans la perspective du slogan "Le peuple d'abord" que prône le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, sur le plan social.

Aux heureux membres de la Délégation syndicale, nous ne pouvons manquer de vous rappeler combien votre tâche est à la fois noble et exaltante. Vous êtes et restez travailleurs de l'entreprise. Donc, l'épée de Damoclès est toujours suspendue au-dessus de vos têtes en attente d'un moindre faux pas de votre part. Vous aurez toujours en face de vous un père attentif et responsable qui ne fera pas des promesses fallacieuses, mais qui sera toujours avec vous dans le quotidien de votre chère entreprise qui est un défi collectif à relever pour qu'ensemble, vous bâtissiez une grande société à la dimension de notre grand pays », a-t-il insisté, dans son mot de circonstance.