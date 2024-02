Congo-Kinshasa: La journée internationale des droits de la femme 2024

8 mars : la Ministre du Genre dit non au port de pagne

La Ministre du Genre, famille et enfant, Madame Mireille Masangu, a interdit, dimanche 18 février 2024, le port du pagne en marge de la célébration de la Journée des droits des femme, le 8 mars prochain. Et pour cause, compatir autrement avec les femmes de l'Est en réaffirmant le soutien de tout le pays aux compatriotes de l'Est du pays.

Cette décision a été rendue publique dimanche 18 février dernier à travers un communiqué officiel partagé à tous les médias. Plutôt que le pagne ce 8 mars, cette fois ci, Madame Mireille Masangu demande à toutes les femmes du pays (mamans et jeunes filles) de se mettre plutôt en tenue noire pour partager la douleur des tueries et la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, précise-elle dans ledit document.

«Nous avons levé l'option que les activités du mois des droits des femmes pour cette année ne seront pas festives. Cependant, elles seront célébrées dans une attitude de deuil, compte tenu de tout ce qui se passe à l'Est du pays», a indiqué la Ministre du Genre, famille et enfant.

Toujours dans le cadre de la sensibilisation des femmes congolaises, elle annonce aussi dans ce même communiqué, l'organisation des rassemblements avec des bougies allumées devant les bureaux des Assemblées provinciales à travers la République le 8 mars prochain pour exprimer nos condoléances. «Un vrai deuil devant nos parlements provinciaux sur toute étendue de la RDC. Un deuil aux rythmes africains selon nos cultures», déclare-t-elle dans ce communiqué.

La journée internationale des droits des femmes communément appelée Journée de la femme, pour cette année 2024, a comme thème mondial : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme». Ce thème va aider les femmes à augmenter leur pouvoir de négociation, à prendre davantage confiance en elles et à accroître leur autonomie en matière de prise de décisions. Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations à venir.

Sur le plan national, le thème pour cette journée est : « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Un thème qui cadre avec les souffrances que vivent les femmes de l'Est du pays. Luttons contre la violence à l'égard des femmes, mettre fin à la violence fondée sur le genre grâce à un financement adéquat : un investissement ambitieux pour intensifier les programmes de prévention et mettre en oeuvre des politiques efficaces ainsi que fournir des services de soutien pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles.