Congo-Kinshasa: Gouvernement - Sama Lukonde démissionne !

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a déposé sa démission auprès du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi 20 février 2024 à 17h00.

Elu brillamment Député national lors des dernières joutes électorales, le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde et plus d'une vingtaine des membres du Gouvernement se trouvaient, déjà, après validation de mandat, dans une situation d'incompatibilité, voire de cumul des fonctions. Ainsi, était-il dans l'obligation de déposer sa démission à un moment où des tractations sont en cours pour dégager une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale de laquelle sera issu le nouveau Premier Ministre dont la nomination dependra du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat.

«Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a informé Son Excellence Monsieur le Président de la République qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son Gouvernement feront usage du droit de suspension et de reprise de leur mandat parlementaire prévu par les alinéas 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution, pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions», peut-on lire dans un communiqué du Cabinet du Président de la République pondu après la démission du Chef du Gouvernement.

Et comme il ne peut pas y avoir de vide à ce niveau du pouvoir Exécutif, le même Communiqué de la Présidence renseigne que le Chef de l'Etat a autorisé les membres du Gouverment à expédier les affaires courantes.

%

«Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau Gouvernement, le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, chacun en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement», rajoute ce communiqué.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que c'est le comptes à rebours qui commence pour l'Informateur désigné, Augustin Kabuya, qui n'a plus beaucoup de temps pour conclure sa mission et faire rapport au Chef de l'Etat.

Face à l'état de guerre nous imposé par les puissances qui sont déterminées à piller les resssources de la RD-Congo et à maintenir sa population dans une pauvreté extrême, il y a donc urgence de mettre sur pied un Gouvernement capable de poursuivre les efforts immenses forunis lors du premier mandat du Chef de l'Etat en rapport avec cette question sécuritaire vitale pour le Congo-Kinshasa.