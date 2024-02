Congo-Kinshasa: Pour violation de la Loi sur la sous-traitance par la Sicomines, ARSP - Miguel Kashal Katemb résilie trois contrats à hauteur d'un milliard de dollars américains !

C'est un véritable coup de marteau signé par l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), sous la férule de Miguel Katemb Kashal, son Directeur Général. L

es entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment, les sociétés CRSN (CREC 7, CREC 9) et International Fourteenth First (Entreprise 141) qui signifie SYNO-HYDRO, toutes deux tenues par les actionnaires de SICOMINES qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'excavation au sein de la même société principale. Et puis, l'ARSP, pour les mêmes faits, a sanctionné l'entreprise Bangde Construction, la troisième de cette série qui s'ajoute ainsi aux deux premières déjà frappées aux mêmes moments.

« Il y a quelques semaines où nous avons traité les dossiers du géant canadien barick avec sa filiale Kibali Gold, aujourd'hui nous sommes sur le dossier SICOMINES. Il se fait qu'il y'a trois sous-traitants qui détiennent à eux seuls des marchés de plus d'un milliard de dollars. Il s'agit des sociétés CRSN (CREC 7, CREC 9) et INTERNATIONAL FOURTEENTH FIRST (ENTREPRISE 141) qui signifie SYNO-HYDRO, toutes deux tenues par les actionnaires de SICOMINES qui se déguisent en sous-traitants La troisième entreprise, c'est BANGDE CONSTRUCTION », a déclaré, de manière substantielle, Miguel Kashal Katemb, le Directeur Général de l'ARSP.

%

Et d'ajouter : « Ces sociétés ne sont pas éligibles et ils se payent à l'étranger et ça ne profite pas à l'administration fiscale du pays , nous avons donné un moratoire pour éviter que toutes les opérations de la SICOMINES ne s'arrêtent d'un coup et ces sociétés seront remplacées par des sociétés à capitaux majoritairement congolais » a martelé le DG Miguel Kashal qui estime que cette action qui va permettre aux entreprises congolaises de gagner des contrats et d'engager plusieurs milliers des jeunes s'inscrit dans le cadre du « noble combat du Chef de l'Etat , un combat qu'il a exprimé aux travers de ces six engagements dont la création de l'emploi aux travers l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale.

Il y a lieu de noter que cette décision prise par le Directeur Général de l'ARSP Miguel Kashal Katemb intervient après la sanction infligée au canadien Barrick Group avec sa filiale congolaise Kibali Gold.