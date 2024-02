Maroc: Fès - Coup d'envoi du salon des coopératives créatives

Fès — Le coup d'envoi de la 1ere édition du salon des coopératives créatives a été donné, mardi à Fès, sous le thème "les coopératives créatives : pionnières de l'excellence dans l'économie sociale et solidaire".

Initiée par le Conseil régional Fès-Meknès en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire et la wilaya de la région Fès-Meknès, cette manifestation socio-économique vise à mettre en valeur le rôle de la créativité dans le développement du système d'économie sociale et solidaire, renforcer la compétitivité économique des coopératives et à relever les défis de la mondialisation, outre la consolidation du rôle des acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire de la région et l'intégration de la créativité en tant que pilier des politiques publiques et des programmes territoriaux de la Région.

S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, attache une grande importance à la promotion des droits des femmes et à leur totale participation au développement et à la production économique, rappelant que le Maroc, dans le cadre du programme gouvernemental, a érigé la question de l'autonomisation économique des femmes en tant que l'une de ses priorités.

Le gouvernement a réussi en un temps très court à élaborer un 3ème plan, qui comporte trois axes, concernant l'autonomisation et le leadership la protection des femmes et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'appui des droits et le renforcement du système de valeurs dans la société, a-t-elle ajouté .

Le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille a oeuvré à l'élaboration de la stratégie "Jisr" pour l'autonomisation et le leadership dans le cadre d'une approche participative avec toutes les régions, a-t-elle rappelé, notant que le ministère a contribué à ce programme à hauteur d'un budget 160 millions de DH , outre la contribution des régions, des wilayas et des provinces.

De son côté, la directrice de la promotion de l'économie sociale au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Salwa Tajri, a souligné que le tissu des organisations de l'économie sociale dispose des atouts et moyens efficaces pour présenter des services socio-économiques éducatifs et environnementaux et autres au profit de la société dans divers domaines dont le tourisme solidaire, l'artisanat, l'agriculture et les produits de terroir.

Fès-Meknès figure parmi les régions pionnières en matière de développement et de promotion des composantes de l'économie sociale et solidaire, puisque le nombre de coopératives dans cette région est estimé à plus 5.300 unités comprenant plus de 58.000 personnes, dont 677 coopératives sont de femmes, a-t-elle précisé, notant que les associations au niveau de la région sont au nombre de 24. 016.

Mme Tajri, a aussi mis en valeur le partenariat "qualitatif et exemplaire" qui lie le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire et le Conseil de la région Fès-Meknès à travers la mise en oeuvre des dispositions des conventions cadres de coopération et de partenariat conclus entre les deux parties et relatives au financement et à la mise en oeuvre de programmes de développement de l'économie sociale et solidaire dans la région.

Le président du Conseil de larégional, Abdelouahed El Ansari, a quant à lui a rappelé que le Conseil régional a approuvé le Programme de Développement Régional dans sa deuxième édition 2022-2027, au cours de laquelle il a veillé au renforcement et la poursuite de la mise en oeuvre de sa vision stratégique à travers l'appui des programmes réussis dans le domaine de l'amélioration des conditions de vente et de commercialisation et le soutien des infrastructures du secteur de l'économie sociale.

Le conseil à travers ce salon vise à intégrer la dimension créativité dans l'économie sociale et solidaire en tant que pilier dans les initiatives futuristes en relation avec le secteur, et à créer des coopératives pionnières et pilotes aptes à faire face à la concurrence nationale et internationale, a-t-il poursuivi.

Etalé sur une superficie de de 1.500 m2 , ce salon comprend un pôle exposants, un espace d'interaction et d'échange d'expertises et d'expériences (AGORA) et un espace de formation, de renforcement des capacités et d'écoute des expériences pionnières, outre des espaces ouverts pour certains partenaires institutionnels afin de proposer leurs services aux acteurs du secteur.

Organisé du 20 au 24 février en coopération avec l'Entraide Nationale, l'Office du Développement de la Coopération et les chambres d'Artisanat et d'Agriculture de la Région de Fès-Meknès, cet évènement prévoit, entre autres, la remise du prix de la créativité destiné à l'encouragement de 03 pôles principaux de production (artisanat, produits du terroir et pôle gâteaux).