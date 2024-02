Afrique: Crise RDC-Rwanda - Paris invite Kigali à cesser tout soutien au M23

La France a appelé le Rwanda "à cesser tout soutien" aux rebelles du M23 oeuvrant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC), dénonçant les violences contre la population civile dans le Nord-Kivu, "et en particulier autour de Goma et de Saké".

La France a dénoncé, le 20 février, "les atteintes à l'intégrité territoriale" de la RDC et les violences contre la population civile dans l'Est du pays, en appelant le Rwanda "à cesser tout soutien" aux rebelles du M23 et "à se retirer du territoire congolais".

"La France est très préoccupée par la situation dans l'Est du Congo, dans le Nord-Kivu et en particulier autour de Goma et Saké. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation de la population civile sont plus fréquentes, inadmissibles", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

"La France condamne la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda, et la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais", ajoute le Quai d'Orsay, exhortant les rebelles à "cesser le combat immédiatement". "Nous appelons le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais", insiste le ministère, avant d'appeler "l'ensemble des groupes armés à mettre un terme aux violences".