Congo-Brazzaville: Tournoi de Viarreggio - Le CNFF qualifié pour les quarts de finale

Les jeunes du Centre national de formation de football (CNFF) du Congo se sont qualifiés pour les quarts de finale de la 74e édition du tournoi international Viarreggio, organisée en Italie, en battant le 20 février les Italiens de DW Sassuolo, 2-1, en match comptant pour les huitièmes de finale.

Les jeunes congolais concèdent l'ouverture du score de Cardascio à la 5e minute. Le doublé de Moussavou, respectivement à la 18e et 25e minute, a obligé le double tenant du titre à poser ses deux genoux à terre. « On a été très motivé parce qu'on affrontait l'adversaire le plus redoutable de la compétition. Nous voulons aller le plus loin possible et nous allons travailler pour y arriver », a commenté Axel Lebo, le capitaine de l'équipe des moins de 20 du CNFF.

« Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le football congolais parce que nous avons éliminé une équipe qui a gagné deux fois cette coupe. Sassuolo est une grande équipe des jeunes en Italie. Je suis là pour travailler sur le projet que le ministre a voulu mettre en place, celui d'assurer la progression de cette équipe qui a joué la dernière Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans et nous continuons à travailler », a ajouté Fabrizio Eraldo Cesana, l'entraîneur de cette équipe.

Le CNFF est arrivé à cette étape de la compétition après avoir battu les Américains de UYSS New-York, 8-0, lors de sa première sortie, puis concédé une défaite 0-2 face aux jeunes ukrainiens de Rukh Lviv, pendant sa deuxième rencontre. Au cours de leur troisième match, les jeunes congolais ont fait jeu égal, 2-2, le 17 février face aux U-19 de Torino. « Quand vous arrivez en quarts de finale, tout est possible. D'ailleurs, personne ici en Italie ne s'attendait à un tel exploit face à Sassuolo », a expliqué Fabrizio Eraldo Cesana.

Notons que la majorité de cette ossature est composée des joueurs ayant participé à la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, en 2023 en Algérie. Cette compétition leur permettra de franchir un palier. Le but étant de préparer les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans dont la phase finale se jouera en 2025. Les jeunes congolais disputeront leur quart de finale ce jeudi.