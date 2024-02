Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Ombres et lumières' d'Annyck Ibata-Okoko

Paru aux Éditions Essaim Plumes, "Ombres et lumières" d'Annyck Ibata-Okoko est un recueil dédié à l'exploration des émotions à travers la poésie.

Préfacé par l'écrivain-poète Ulrich Bakoumissa Ngouani, le recueil au style éclaté mène le lecteur à explorer l'oeuvre d'Annyck Ibata-Okoko où se conjuguent à la fois les peines et les joies minuscules, les déceptions et l'affectivité envers son compagnon.

L'inspiration poétique traduit une vénération de l'amour et une affection de plus en plus sincère de la vie malgré tous les caprices qu'elle impose.

L'amour, comme le révèle chaque vers, demeure cet espace vital qui symbolise un havre de paix, de tranquillité et de survie dans cet univers immonde de solennité.

Scellés de bout en bout d'espoir et de confiance, ces vers démontrent la pertinence créative de la poétesse qui affectionne la vie.

"Cette vie qui brise les rêves fertiles, cette vie qui a accablé, cette vie qui nous a pourchassés, cette vie qui tire vers le bas, cette vie qui blesse même l'ignorance et la mémoire".

Annyck Ibata-Okoko est écrivain-poétesse et blogueuse active dans les réseaux sociaux avec les posts estampillés "Les billets d'Annick'o". Détentrice d'une licence de lettres et d'une maîtrise en littérature et civilisations américaines, elle a longtemps exercé dans le domaine de l'assurance. Activiste de la société civile, elle aspire à donner de l'espoir aux laissés-pour-compte et à éduquer les jeunes générations à vivre une vie meilleure et intégrale.

ISBN : 978-99982-15528

Nombre : 70 pages

Prix 4500 Fcfa