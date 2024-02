Afrique: Education - D'importants progrès réalisés ces dernières années en Afrique

D'importants progrès ont été réalisés ces dernières années sur le continent africain, a indiqué mercredi une agence onusienne, qui a salué la décision de l'Union africaine de dédier l'année 2024 à l'éducation.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), cette nouvelle mobilisation collective est une étape cruciale pour garantir une éducation de qualité pour tous.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis-Abeba vient de déclarer officiellement l'année 2024 « Année de l'éducation », appelant tous les gouvernements à redoubler d'efforts en vue d'assurer une éducation de qualité pour tous.

« Cette décision de l'Union africaine envoie un signal très fort en faveur de l'investissement dans l'éducation en tant que moteur du développement durable du continent et pour la prise en compte des besoins des jeunes générations.», déclare Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, relevant la volonté de son agence de soutenir les efforts des États africains pour assurer l'universalité de l'enseignement primaire et secondaire, l'accès à un enseignement supérieur de qualité et des opportunités de recherche en Afrique.

Selon l'agence basée à Paris, des progrès significatifs ont été réalisés pour l'accès à l'éducation en Afrique au cours des dernières décennies. Selon le dernier Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2023 de l'UNESCO, la population non scolarisée en Afrique subsaharienne aux niveaux primaire et secondaire a chuté de 44% en 2000 à 29% en 2020.

Près de 98 millions d'enfants africains ne vont pas à l'école

Au cours de cette même période, le taux d'alphabétisation des jeunes en Afrique subsaharienne est passé de 66% à 77,5% et le taux d'alphabétisation des adultes de 52,6% à 64,3%. Et le dernier tableau de bord de l'UNESCO a rappelé l'engagement du continent à réduire les taux de non-scolarisation dans le primaire de 19% en 2022 à 11% d'ici à 2025.

Les pays africains se sont également engagés à garantir que 79% des enseignants du pré-primaire et 85% de ceux du primaire soient formés, ce qui est crucial compte tenu de la pénurie importante d'enseignants qualifiés sur le continent. L'Afrique compte toujours la plus grande population non scolarisée au monde.

Près de 98 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école. De plus, 9 enfants scolarisés sur 10 ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans.

D'après l'UNESCO, 77 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires chaque année pour que les pays africains atteignent leurs objectifs nationaux en matière d'éducation et fournissent une éducation de qualité pour tous. Malgré ce besoin de financements, l'aide au développement de l'éducation en Afrique subsaharienne a chuté de 23% au cours de la dernière année enregistrée.

Les élèves ont également besoin d'enseignants plus qualifiés : 15 millions d'entre eux doivent être recrutés d'ici 2030 pour atteindre l'objectif d'un enseignement primaire et secondaire universel en Afrique.