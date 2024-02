Angola: Le pays plaide pour le renforcement des accords de partenariat économique

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a plaidé mercredi, à Luanda, pour que l'Assemblée parlementaire paritaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne (ACP-UE) intensifie le débat sur le développement, en mettant l'accent sur les accords de partenariat économique.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de la première session plénière parlementaire conjointe de l'OEACP-UE, elle a affirmé que les accords de partenariat économique constituent un levier pour le développement technologique, la transformation des systèmes alimentaires, l'augmentation des échanges commerciaux et la promotion de l'économie bleue et du développement durable.

Esperança da Costa espère que la première session parlementaire conjointe OEACP-UE, qu'elle a considérée comme historique, se penchera sur les défis de la ratification du nouveau partenariat OEACP-UE par tous les États membres "en tant que détermination collective à contribuer ensemble à un monde de plus grande justice climatique, de plus d'équité, de plus de développement, ainsi que des générations plus durables avec la paix et le progrès".

La responsable a souligné que la volonté de l'Angola d'accueillir cette première Session de l'Assemblée Parlementaire Paritaire (OEACP-UE) et la 147ème Session de l'Union Interparlementaire (UIP) "est tout à fait démonstrative du respect et de l'importance que nous accordons aux parlements nationaux et aux des partenariats qui s'établissent entre eux."

Esperança da Costa, qui s'exprimait au nom du Président João Lourenço, a reconnu que l'OEACP cherche, tout au long de son existence, à s'adapter aux nouveaux défis de la mondialisation, en vue de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, la défense des droits de l'homme et l'égalité des sexes, de même que la protection de l'environnement et le développement durable.

Pour elle, cette rencontre est aussi "le résultat du chemin que nous avons suivi ensemble, comme le prévoit l'Accord de Samoa".

L'accord de Samoa, célébré en novembre 2023, établit le cadre juridique mondial, pour les vingt prochaines années, des relations de l'Union européenne avec les 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant environ un millier et demi de personnes.