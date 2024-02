Ile Maurice: Entre piqûres de moustiques et piqûres d'assurance

La dengue demeure un enjeu majeur pour la santé publique à Maurice, avec 551 cas actifs enregistrés à hier et 255 cas actifs à Rodrigues. Depuis le 11 décembre 2023, 1 360 cas ont été détectés à Maurice et 451 à Rodrigues. Deux décès ont été officiellement attribués à la fièvre dengue à Maurice, tandis qu'aucun décès n'a été signalé à Rodrigues. En ce qui concerne le protocole pour les patients atteints de dengue, toute personne suspectée d'être infectée subira un test de diagnostic rapide et un test PCR si nécessaire. Un patient testé positif sera sensibilisé aux mesures de prévention et sera appelé à se rendre dans un établissement de santé. S'il est autorisé à rentrer chez lui, il recevra un certificat médical de dix jours. De plus, une équipe de surveillance domiciliaire visitera le patient pour une évaluation médicale et un prélèvement d'échantillon de sang.

Nous avons contacté une compagnie d'assurances réputée basée à Port-Louis pour obtenir des informations sur la couverture de la dengue par les assurances santé. Selon elle, les frais médicaux liés au traitement de la dengue sont pris en charge pour les patients hospitalisés dans les cliniques, ainsi que pour les «out-patients». Cependant, il est important de noter que les conditions de couverture peuvent varier d'une assurance à l'autre. Il est donc recommandé de vérifier les détails de sa police d'assurance pour connaître les conditions spécifiques de couverture de la dengue. Il est également important de souligner que la couverture de la dengue par les assurances santé est conditionnée par la non-déclaration de la maladie comme une épidémie par le ministère de la Santé. Tant que la dengue n'est pas officiellement reconnue comme une épidémie, les assurances santé continueront de couvrir les frais médicaux liés à cette maladie.

La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques, principalement par l'Aedes aegypti. Les symptômes incluent une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des éruptions cutanées et des douleurs abdominales. Dans certains cas, elle peut entraîner des complications graves, telles que des saignements internes, une insuffisance hépatique et une défaillance des organes. Pour prévenir la dengue, il est important de prendre des précautions simples, telles que l'utilisation de répulsifs anti-moustiques, le port de vêtements couvrants et le maintien d'un environnement propre et exempt de gîtes larvaires. En cas de symptômes, il est impératif de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement appropriés.

Cependant, malgré ces efforts, la lutte contre la dengue reste un défi de taille. Les moustiques responsables de la transmission se reproduisent rapidement dans les zones urbaines et périurbaines, ce qui rend difficile leur éradication. De plus, le changement climatique a contribué à la propagation de la maladie en créant des conditions plus favorables à la reproduction des moustiques.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent à une mobilisation collective pour lutter contre la dengue. La participation active de la population est essentielle pour éliminer les gîtes larvaires et réduire le risque de transmission. Des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement de nouveaux outils de lutte contre les moustiques sont nécessaires pour renforcer les efforts de contrôle.