Ile Maurice: Des plans d'action mis en place, des unités déjà mobilisées

Le vice-Premier ministre, Anwar Husnoo, a présidé la deuxième réunion du National Crisis Committee cet après-midi, alors que l'alerte 2 reste en vigueur et que la forte tempête tropicale Eleanor se rapproche de Maurice. La réunion, qui s'est tenue au National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC), à Port-Louis, avait pour objectif d'examiner la situation météorologique et les mesures à prendre.

L'Officer-in-Charge du NDRRMC, Premanand Budhoo, ainsi que des représentants des secteurs public et privé, ont assisté à la réunion. Différents scénarios possibles ont été discutés et les autorités ont mis en place des plans d'action. Des Emergency Response Units ont déjà été mobilisées.

Il a également appelé le public à éviter les zones et les endroits présentant des risques élevés d'inondation, notamment les parkings souterrains, les rues La Poudrière, La Chaussée et la zone le long du ruisseau du Pouce, et à se déplacer vers des terrains plus élevés en cas de fortes pluies.