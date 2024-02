Ile Maurice: Ana Jakobsen autorisée à renouer avec son fils

Après un jugement défavorable de la Cour suprême en octobre dernier, Ana Jakobsen, une mère norvégienne, a traversé un tunnel sombre et sans fin, où la lumière semblait hors de portée. Mais malgré les obstacles, elle n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver son fils, aujourd'hui âgé de 11 ans. Avec l'aide de son avocat, Me Kaviraj Bokhoree, elle a continué à se battre pour faire respecter ses droits parentaux. De nouveaux éléments ont été présentés à la juge Renuka Dabee et une lueur d'espoir est enfin apparue. Lors d'une audience récente, la juge a émis un ordre autorisant Ana Jakobsen à retrouver son fils. Ce samedi, Ana Jakobsen aura enfin l'occasion de serrer son fils dans ses bras.

La décision lui refusant la garde de son enfant a été un coup dur pour cette mère. Son voyage à Maurice, entamé il y a quelques mois pour renouer avec son enfant, s'est transformé en une bataille juridique éprouvante. Depuis leur divorce en 2020, Ana n'a pas eu le droit de voir son fils, ni même de lui parler. La lutte pour la garde de son fils a été semée d'embûches. Malgré une permission judiciaire de visiter son fils une fois par semaine, ses espoirs ont été anéantis lorsque les parents de son ex-époux ont décidé de ne plus respecter l'ordre de la cour. Ils ont refusé de lui permettre de voir son fils, ignorant les décisions légales.

Ce samedi 24 février, après plus de trois ans de séparation déchirante, Ana Jakobsen aura enfin l'occasion de serrer son fils dans ses bras. Le père devra l'amener au poste de police de Mahébourg, où Ana Jakobsen pourra le récupérer. Les visites sont prévues chaque samedi, de 11 heures à 17 heures, jusqu'à ce que la cour rende sa décision finale sur la garde. Ce développement représente une victoire juridique pour elle. Mais le combat est loin d'être terminé.

L'affaire principale de la garde de l'enfant est toujours en cours d'appel devant la Cour suprême et Ana Jakobsen sait que la route sera longue et difficile. Pendant ce temps, elle se trouve dans une situation précaire. Depuis son divorce, elle n'a plus le droit de résider à Maurice. Son visa de visiteur lui accorde seulement trois mois, mais elle espère pouvoir prolonger son séjour à six mois pour poursuivre ses démarches. Depuis 2021, elle a déposé une demande de permis de résident qui est toujours en suspens.