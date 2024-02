Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 11,45 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 21 février 2024

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 21 février 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions s'est repliée de 11,45 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 7 838, 284 milliards de FCFA la veille à 7 826,834 milliards de FCFA ce mercredi 21 février 2024.

Ce repli fait suite à celui de l'indice composite. Celui-ci a en effet perdu 0,15% à 210,38 points contre 210,69 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,23% à 105,61 points contre 105,85 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte baisse, soit 1,16% à 98,27 points contre 99,42 points la veille.

La capitalisation du marché obligataire est restée stationnaire à 10 292,023 milliards de FCFA.

La valeur des transactions s'est rehaussée à l'issue de la séance de cotation, s'établissant à 904,171 millions de FCFA contre 622,546 millions de FCFA le 20 février 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,27% à 9 440 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,28% à 1 100 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 1 800 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,37% à 1 995 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 775 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 1 120 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,92% à 17 105 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,09% à 470 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,96% à 750 FCFA) et Oragroup Togo (moins 1,47% à 2 345 FCFA).