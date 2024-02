Afrique: L'Éthiopie et le Kenya ont signé un accord qui leur permet de travailler ensemble dans divers domaines.

<strong>Addis Abeba, le — : - L'Éthiopie et le Kenya ont signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler dans divers domaines, notamment la politique et la sécurité.

L'accord qui permet à l'Éthiopie et au Kenya de travailler ensemble dans sept domaines a été signé par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Atsiksilase, et le secrétaire du Cabinet kenyan chargé des Affaires étrangères et de la diaspora, Musalia Mudavadi.

L'accord permet aux deux pays de travailler ensemble dans les domaines de la politique et de la sécurité, du tourisme, de la culture, de « l'économie bleue », de l'agriculture et de la pêche, de la protection de la faune, des services publics et du renforcement des capacités.

Selon l'accord, il a été indiqué que les liens historiques et culturels entre les deux pays seront encore renforcés dans divers domaines.

On rappelle que l'Éthiopie et le Kenya ont déjà signé des accords qui leur permettent de travailler ensemble dans plusieurs domaines, notamment la coopération régionale, le commerce et l'énergie.

En 2022, l'Éthiopie a signé un accord pour vendre de l'électricité au Kenya.