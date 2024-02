Cote d'Ivoire: Arts visuels - Quatre jeunes talents redonnent sa verdure à la planète à la fondation Bjkd

Ils sont très jeunes mais énormes par leur savoir-faire. Sacrés meilleurs jeunes talents lors du concours de détection dans ladite catégorie artistique organisé en janvier 2024 par la fondation pour la promotion de l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat en Afrique, Bénédicte Janine Kacou Diagou (Bjkd), en collaboration avec le bureau du Québec à Abidjan et le musée afro-canadien à Montréal, Honohio (Cynthia Kra à l'état civil), Perfect Black (Jean-Luc Konkobo), NGuia François-Xavier (NGuiax) et Ouacabessay sont en attraction à la fondation Bjkd jusqu'au 6 mars 2024.

Le vernissage de cette exposition échafaudée autour du thème « rêvons une planète verte » s'est tenu le 16 janvier à ladite fondation à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Olga Djadji, présidente de l'institution culturelle, a expliqué que c'est dans le droit fil des missions de la fondation que sont l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat qu'elle et son staff ont décidé de mettre au grand jour les talents des jeunes artistes et de les accompagner dans leur développement. D'où le concours qui a permis de porter sous les feux de la rampe le génie du photographe Perfect Black, du sculpteur NGuiax, du peintre Ouacabessay et de la designer Honohio.

Elle a indiqué que hormis le million de francs Cfa en numéraires obtenu par chaque lauréat, la fondation les accompagne tant sur le plan national qu'international. Pour ce qui concerne les chef-d 'œuvres, les férus d'art présents en ont eu pour compte.

Des images de mannequins nus posant à la fois avec pudeur et provocation aux tableaux sur fond clair-obscur, en passant par la valorisation des objets de récupération, les jeunes plasticiens ont peint la fragilité de la planète terre due aux agressions en tout genre dont elle est victime. Ils dénoncent ainsi la crise climatique, la déforestation, la pollution tout en questionnant l'humanité sur le devenir de la planète. Ce sont donc ces artistes-ambassadeurs de la sauvegarde de l'environnement qui s'exposent aux amoureux de l'art jusqu'au 6 mars 2024.