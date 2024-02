Maroc: Casablanca - Lancement de 'E-Bourse', un nouveau simulateur de trading

Casablanca — La plateforme "E-Bourse", qui est un nouveau simulateur de trading, a été lancée, mercredi à la Bourse de Casablanca, pour faire de l'éducation financière un levier déterminant pour le développement des marchés des capitaux et de la Bourse en particulier.

Élaborée en partenariat avec Trading View, la plateforme "E-Bourse" vise à sensibiliser le public à l'utilisation de la Bourse, à travers notamment la constitution d'un portefeuille d'actions virtuelles et la mise en place de stratégies de trading réfléchies.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de cette plateforme, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a salué les actions citoyennes déployées par la Bourse de Casablanca pour promouvoir la culture boursière, notamment l'implémentation des salles de marché au sein des universités, offrant aux étudiants des espaces pratiques et immersifs à même de les outiller pour développer leurs compétences.

"Cette initiative est novatrice dans la mesure où elle capitalise sur la force du digital comme vecteur de la culture financière et boursière", a-t-elle dit.

Et d'ajouter : "Les retombées espérées de cette plateforme transcendent les aspects techniques pour développer chez nos concitoyens une culture solide d'épargne, d'investissement de prise de risque et d'entreprenariat".

Mme Fettah a indiqué que le positionnement de la Bourse de Casablanca et du marché des capitaux sur la voie de l'émergence et la consolidation de sa dimension régionale à travers Casablanca Finance City sont le fruit d'un processus de réformes ambitieux visant le développement d'un secteur financier efficient inclusif et résilient.

Revenant sur la relation entre l'éducation financière et les marchés financiers, la ministre a rappelé que la faible compréhension des concepts financiers de base nuit à la capacité à faire des choix judicieux et éclairés en termes d'épargne et d'investissement.

Ainsi, l'éducation financière améliore le bon fonctionnement de l'économie et favorise une meilleure orientation de l'épargne des ménages. Elle contribue également à une meilleure intégration sociale en limitant les risques de surendettement et d'exclusion financière.

Pour sa part, Kamal Mokdad, président du Conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, a déclaré que la plateforme de trading "E-Bourse" a été développée à 100% par la Bourse de Casablanca, la première en son genre en Afrique et au Moyen-Orient.

"E-bourse a été développée en utilisant les dernières technologies disponibles, notamment la technologie de l'IA. C'est un point important puisque cette plateforme contribue à la volonté de la Bourse de Casablanca de contribuer au déploiement effectif de la stratégie nationale d'inclusion financière et de mettre en place un véritable programme d'éducation boursière que nous avons entamé depuis 3 décennies, à travers l'école de la Bourse et la plateforme e-learning lancée en 2016", a-t-il fait valoir.

Selon lui, ce projet réunit trois dimensions nécessaires au développement du Royaume. Il s'agit de la finance qui est un élément indispensable dans la réalisation de la croissance et de la mise en oeuvre de plusieurs initiatives, de la recherche et l'innovation et du digital.

Cette plateforme est destinée à équiper les salles de marché au sein des universités et a vocation à être ouverte au grand public intéressé par le marché financier.

De son côté, Rauan Khassan, Vice-Président de Trading View a indiqué que "E-Bourse" est une plateforme complète et prête à l'emploi, qui a nécessité près de deux ans de travail et de collaboration.

S'agissant des perspectives, M. Khassan a estimé que la plateforme "E-Bourse" est suffisamment développée pour qu'elle soit exportée en Afrique, notant que cela constitue une opportunité d'envergure pour Trading View qui agit en tant que pont instrumental entre la technologie moderne et le trading traditionnel dans les marchés de capitaux.