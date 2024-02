Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Février 2024

Niger : Remaniement ministériel- Le gouvernement de transition passe de 21 à 23 membres

Formé en Août 2023, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Lamine Zeine est passé de 21 à 23 ministres. Lundi 19 février 2024, le Président de la Transition Abdourahamane Tiani a signé un décret portant remaniement technique du gouvernement. Comme changement majeur, la fragmentation du ministère du Pétrole, des mines et de l’énergie en trois portefeuilles ministériels. Ainsi, le Commissaire-Colonel Ousmane Abarchi occupe le poste de ministre des mines. A la tête du ministère du Pétrole est promu Barké Bako Mahaman Moustapha. Puis, le nouveau titulaire du ministère de l’Énergie est Amadou Haoua. (Source : aniamey.com)

Guinée : Suite à un commentaire sur la dissolution du gouvernement- Un diplomate russe « convoqué » par les autorités

Le diplomate russe en poste à Conakry a été « convoqué » par les autorités de la Transition suite à la publication d’un communiqué dans la foulée de la dissolution du Gouvernement, le 19 février 2024. La note sonnait comme une alerte sur des probabilités de « troubles » dans la capitale. Cette réaction n’a pas été visiblement du « goût » de Conakry qui a tenu à entendre l’ambassadeur de Russie en Guinée. Le mercredi 21 février 2024, M. Alexey V. Popov s’est entretenu avec le Secrétaire Général du ministère des Affaires Étrangères, Kabélè Soumah sur cette lettre que son ambassade a publiée sur la dissolution du Gouvernement de Transition. L’ambassadeur parle d’une incompréhension. « Nous avons discuté de cette annonce qui a été publiée par le site de mon ambassade. J’ai expliqué que c’était une incompréhension, une fausse traduction de ce qui a été publié. L’annonce a été publiée seulement en russe pour les citoyens russes », a déclaré le diplomate russe dont les propos ont été relayés par la RTG (radiotélévision guinéenne). ( Source : africaguinee.com)

%

Rdc : Conflit dans l’est - La question concentre les tensions sous-régionales

Devant les Nations unies qui se penchaient sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, les Etats-Unis ont appelé hier le Rwanda et la RDC à « s'éloigner d'un risque de guerre ». L'ambassadeur américain devant l'Onu a également appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Ce soutien, Kigali continue de le démentir. Et selon son représentant à l'Onu, les violences dans l'est sont un conflit purement congolais. (Source : Dw)

Mali : Lutte contre le terrorisme - Goïta exhorte les forces armées à maintenir la cadence

Au cours d’une rencontre lundi à Koulouba, le chef suprême des Armées a instruit les chefs d’état-major et les directeurs de services des Forces de défense et de sécurité de poursuivre sans relâcher la traque des forces du mal. Pas de répit jusqu’à la sécurisation complète du territoire national. Ainsi, comme le veut la tradition républicaine, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, s’est réuni, lundi au Palais de Koulouba, autour de lui les chefs militaires pour faire le point de la situation sécuritaire. (Source : abamako.com)

Nigeria : Equipements militaires - Le général Musa accuse les vendeurs d'armes de "double standard"

Le chef de la défense du Nigeria a exprimé mardi sa frustration face à ce qu'il a appelé le "double standard" de certains pays qui refusent de lui vendre des armes militaires en raison de leurs préoccupations en matière de Droits de l'homme. Le commentaire du général Christopher Musa souligne l'un des plus grands défis auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique dans sa lutte contre une crise sécuritaire meurtrière et complexe, allant de l'insurrection militante islamiste dans le nord-est du pays aux dizaines de groupes armés ciblant les voyageurs et les communautés dans les régions du nord-ouest et du centre. (Source : africanews)

Togo : Obtention des cartes de séjour des expatriés - Le pays garantit un délai strict de deux semaines pour

La Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) du Togo a réitéré que le délai d'obtention de la carte de séjour pour le personnel expatrié des entreprises opérant sur le territoire national est strictement de deux semaines, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.Lors d'une rencontre organisée par le Ministère de la Promotion de l'Investissement le mardi 13 février dernier, cette directive a été rappelée pour répondre aux préoccupations des chefs d'entreprises. La ministre Manuella Santos a présidé cette session qui visait à clarifier et à optimiser les procédures administratives, en soulignant les efforts de la DGDN dans la digitalisation de ces processus. Cette avancée technologique s'inscrit dans la stratégie de modernisation de l'administration togolaise, visant à simplifier les démarches pour les investisseurs et à accroître l'efficacité du service public. (Source : alome.com)

Gabon : Coopération - Le nouvel ambassadeur de Turquie chez le Premier ministre

Quelques semaines après la présentation de ses lettres de créances au président de la Transition, le Général de brigade Clotaire Oligui Nguema, le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Gabon, Can Incescu, a échangé, le mardi 20 février écoulé, avec le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, sur les questions liées à l’investissement dans le pays, ainsi que celles de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Turquie, rapporte un communiqué de la Primature parvenu ce mercredi à l’Agp( Source : Agp).

Burkina Faso : Entretien routier - La reprise de la route Sakoinsé-Koudougou enregistre un taux d’exécution de 45,83%

Le directeur général du bureau d’études ACIT, chargé du suivi et de du contrôle de la reprise de réhabilitation de la route nationale 14 (RN14) Sakoinsé-Koudougou, Jean Marie Toé, a indiqué que les travaux ont été exécutés à 45,83%.Selon lui, il s’agit de reprendre les travaux pour qu’ils soient conformes aux exigences souhaitées par le gouvernement et le cahier des prescriptions techniques arrêtées, en ce qui concerne la réhabilitation de la voie. M. Toé s’exprimait mardi sur la voie, au cours d’une visite initiée par le ministère des infrastructures et du désenclavement pour constater l’état d’avancement de la reprise des travaux. Le gouvernement de la Transition a enjoint le 10 mars 2023 au groupe d’entreprises SOUROUBAT/SOUROUBAT CI de reprendre les travaux à ses frais. Pour M. Toé, l’entreprise compte terminer les travaux le 18 mai 2024 avec l’actualisation de son planning du plan de travail.( Source : aouaga.com)

Sénégal : Présidentielle - 15 candidats accusent Macky Sall de « mauvaise volonté »

Quinze candidats à la présidentielle au Sénégal ont accusé mardi le chef de l'État Macky Sall de "mauvaise volonté". Ils ont annoncé des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection présidentielle, repoussée à une date encore indéterminée. La crise politique au Sénégal se poursuit, alors qu'une nouvelle date pour l'élection présidentielle reste encore à déterminer. Quinze opposants du président Macky Sall l'ont accusé mardi 20 février de traîner les pieds pour reporter le scrutin. (Source : France 24)