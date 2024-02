Gabon: Les Jeunes gabonais proposent des réformes constitutionnelles et des changements dans les concours d'entrée à la Fonction publique

Dans un contexte où la jeunesse gabonaise cherche à s'impliquer davantage dans les décisions politiques et administratives du pays, Emmanuel Ombana, jeune citoyen engagé dans la société civile, présente les propositions émanant du *Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP).

Ces propositions, articulées autour de la réforme de la Constitution et des Concours de la Fonction publique, visent à moderniser et à rendre plus inclusifs les processus politiques et administratifs.

*1 - Réforme de l'article 39 de la Constitution.*

Une des propositions majeures du *Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* concerne la réforme de l'article 39 de la Constitution Gabonaise, datant de la loi du 18/95 du 29 septembre 1995.

Actuellement, cet article stipule que tout mandat impératif est nul et que, en cas de démission ou d'exclusion d'un membre du Parlement d'un parti politique, son siège devient vacant et une élection partielle est organisée dans un délai de deux mois.

*1.1 - Le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* propose un amendement à cet article pour permettre aux parlementaires démissionnaires ou exclus de rejoindre tout parti politique de leur choix ou de devenir indépendants. Cette proposition vise à garantir la liberté d'expression au sein du Parlement et à permettre aux élus de représenter au mieux les intérêts de leurs électeurs, même si ceux-ci sont parfois divergents de ceux de leur parti politique.

%

*2 - Réforme des Concours d'entrée à la Fonction Publique.*

En ce qui concerne les Concours d'entrée à la Fonction Publique, *le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* propose deux changements majeurs.

*2.1 - Tout d'abord, il demande le remboursement des frais de participation aux candidats ajournés.*

Cette mesure vise à faciliter l'accès des jeunes au chômage à ces concours, en réduisant le fardeau financier que représente leur participation, surtout en cas d'échec.

*Argumentaire : Les jeunes au chômage ont du mal à participer à plusieurs concours du fait des frais élevés et surtout du non-remboursement, surtout lorsqu'ils sont ajournés. Aussi pour éviter les opportunités d'affaires de certains organisateurs qui profitent desdits concours pour s'enrichir.*

*Exemple : l'organisation d'un concours pour 100 places contre 6000 candidats à raison de 20 000 FCFA les frais de dossier.*

*100 dossiers à 20 000 F le dossier font 2 000 000 FCFA ;*

*6000 dossiers à 20 000 F le dossier font 120 000 000 FCFA.*

*A qui profitent les 118 000 000 FCFA supplémentaires ?*

*2.2 - La visite médicale doit être ouverte à toute structure médicale et non à un seul médecin choisi par l'organisateur du concours.*

*2.3 - De plus, le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* propose que la visite médicale nécessaire pour passer ces concours soit ouverte à toute structure médicale agréée par l'État, et non à un seul médecin choisi par l'organisateur du concours.

*Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques douteuses où certains organisateurs profitent des frais médicaux pour s'enrichir, et à garantir une plus grande transparence et équité dans le processus de sélection des candidats à la Fonction Publique.*

*Exemple : l'organisation d'un concours pour 100 places contre 6000 candidats à raison de 5 000 FCFA les frais de certificat médical.*

*6000 x 5000 = 30 000 000 FCFA que va obtenir le médecin choisi par l'organisateur et qui par la suite bénéficie d'une part de cette somme.*

En somme, ces propositions *du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* reflètent la volonté de la jeunesse gabonaise de jouer un rôle actif dans la vie politique et administrative de leur pays, en proposant des réformes qui répondent à leurs préoccupations et qui visent à rendre les institutions plus transparentes, inclusives et responsables.

Il revient désormais aux autorités et aux décideurs politiques de prendre en considération ces propositions et de les mettre en oeuvre, dans le but de construire un Gabon plus juste, équitable et démocratique pour tous ses citoyens.