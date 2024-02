Algérie: Goudjil reçoit le poète irakien Murtadha Al-Tameemi

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a reçu, mercredi au siège du Conseil à Alger, le poète irakien Murtadha Al-Tameemi qui se trouve actuellement en Algérie, dans le cadre d'une une tournée dans plusieurs wilayas jusqu'au 26 février, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors de cette rencontre "le président du Conseil de la nation s'est félicité des relations historiques entre l'Algérie et l'Irak, enracinées depuis le déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre, et de la profondeur des liens de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples frères, qui partagent un riche legs culturel issu de civilisations humaines ancestrales".

Le président du Conseil de la nation a évoqué les hauts faits de la glorieuse Révolution de novembre, soulignant que les Algériens "n'auraient pas pu remporter la victoire après plus d'un siècle de colonisation, n'était-ce leur renoncement à toute appartenance politique et leur union sous la même bannière pour le même objectif, réalisant ainsi l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale".

M. Goudjil a formé le voeu de voir "les factions palestiniennes adopter la même approche, notamment en cette circonstance difficile que traverse la cause principale pour les Arabes, en raison du génocide perpétré dans la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés".

Il a, également, exprimé son admiration du dynamisme culturel national et de la place qu'accorde l'Algérie à la culture et à la créativité, ainsi que ses démarches visant à mettre en avant le rôle de la culture arabe dans le renforcement du panarabisme, affirmant que "la littérature fait partie de l'identité", et qu'elle est "l'une des moyens effectifs de la résistance, de la victoire et du rassemblement de la nation", saluant dans le même contexte l'organisation par l'Algérie d'un colloque arabe sur le rôle de la littérature dans la résistance et le soutien à la cause palestinienne.

A l'occasion, M. Al-Tameemi a offert à M. Goudjil, son dernier recueil de poèmes intitulé "le coeur a besoin d'un Algérie".

M. Al-Tameemi était venu en Algérie le mois de décembre dernier où il a pris part avec des poètes arabes au colloque intitulé "la littérature arabe de la résistance" organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, sous le thème "Palestine, une cause nationale pour l'Algérie". Cette deuxième visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée poétique dans plusieurs wilayas, sur invitation de l'Agence algérienne pour le Rayonnement culturel (AARC).