Algérie: 'Tamazight dans le système de l'enseignement supérieur - Réalisations et perspectives' thème d'un séminaire

OUM EL BOUAGHI — Le "Tamazight dans le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en Algérie, réalisations et perspectives" est le thème d'un séminaire national, ouvert mercredi à l'UIniversité Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi.

La rencontre, initiée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la langue maternelle, décrétée par l'UNESCO, vise à consolider les efforts et les acquis du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes en Algérie.

Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, les recteurs des universités abritant les départements de Langues et Culture Amazighes et de Traduction, les responsables en charge de ces départements, le Directeur du Centre de Recherche en Langue et Culture Amazighes ainsi que les Directeurs des laboratoires qui consacrent leurs travaux au domaine amazigh, participent à ce séminaire qui vise à mettre en exergue "l'importance de la mise en oeuvre des politiques sectorielles de l'éducation dans le domaine du multilinguisme en tant que pilier de la réalisation du développement durable".

M. Assad a estimé, dans son intervention, que l'organisation de ce séminaire national vise, aussi, à mettre la lumière sur les efforts de l'Etat dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour promouvoir la langue et la culture amazighes, souligant que la participation des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur "permettra de soumettre des propositions et d'enrichir les programmes d'études de tamazight".

Il a appelé, à cette occasion, à "éviter de soulever la question de la langue maternelle et de l'identité sous l'angle politico-idéologique", car, selon lui, "cela a été souvent été la cause de tensions inutiles, en alimentant un conflit linguistique imaginaire dans des cercles fermés et à travers les réseaux sociaux, ce qui est éloigné de la réalité quotidienne de la société algérienne qui est ouverte et qui se fond dans un ensemble national inclusif".

Plusieurs sessions scientifiques sont au programme de cette rencontre, dont entre autres, un ensemble de questions liées à la présence de la langue amazighe dans l'université algérienne, les statistiques, la situation actuelle, les réalisations dans le domaine de l'enseignement et de la recherche dans diverses branches et disciplines, la nature du partenariat et de la coordination entre les différents acteurs, l'exploration de l'étendue de l'enseignement de la langue amazighe dans les établissements universitaires et l'importance d'élaborer un plan pour l'étendre.

Un projet de dictionnaire numérique en tamazight sera présenté par le HCA, lors de cette rencontre scientifique, afin de le mettre à jour et d'enrichir son contenu en fonction des variétés de cette langue pratiquées sur l'ensemble du territoire national.

Ce séminaire, qui accueillera une exposition de livres et de supports audiovisuels en langue amazighe, verra la signature d'un accord de coopération et de partenariat entre le HCA et l'université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi.

Un don de livres et autres publications éditées par le Haut-commissariat, au profit des établissements universitaires accueillant des départements de langue et de culture amazighes, est prévu à l'issue de cette rencontre.

L'objectif de cette rencontre scientifique consiste, notamment, à "créer un espace de communication et de coordination entre les différents acteurs dans les établissements d'enseignement supérieur" et à "mettre en lumière les efforts de l'Etat dans le domaine de la promotion et du développement de la recherche en matière de langue et de culture amazighes".