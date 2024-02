Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Plus de quatre mille entrepreneurs accompagnés par l'incubateur Kosala

L'année dernière, la pépinière d'entreprises Kosala a accompagné 4186 entrepreneurs et incubé 4135 entreprises, souligne son rapport d'activités présenté par son directeur, Trésor Dexter Omono, le 20 février à Brazzaville.

Les chiffres globaux de l'incubateur Kosala, pour l'année 2023, soulignent qu'il a reçu 16 450 demandes d'accompagnement. 4186 entrepreneurs en ont bénéficié et 4135 entreprises ont été incubées. 76% des entreprises incubées sont tenues par des femmes et 24 % par des hommes. « Nous sommes dans une approche telle que nous disons aux jeunes congolais que le temps où l'on devait compter uniquement sur la fonction publique est révolu. L'auto-emploi et l'entrepreneuriat doivent être des alternatives pour devenir des acteurs majeurs du développement socio-économique de notre pays », a expliqué le directeur de l'incubateur, Trésor Dexter Omono, en soulignant la devise de Kosala : « Partir de zéro pour réussir, c'est possible ».

Les fonds que Kosala a mobilisés, malgré la situation économique difficile, ont été injectés dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le petit commerce et autres services, soit 96% consacrés aux micros entrepreneurs et 4% aux entrepreneurs.

Pour cette année, Trésor Dexter Omono a annoncé une diversité de projets et programmes qui seront mis en place, tels des clubs de business servant de pont entre les Congolais de la diaspora et ceux restés au pays; un programme itinérant visant à doubler l'impact de l'action menée par l'incubateur Kosala auprès des jeunes.

%

Par ailleurs, dans ce rapport d'activités 2023, il y a des recommandations formulées pour accélérer le développement des start-up. Concernant l'accès au financement, l'incubateur Kosala propose au gouvernement de favoriser le développement des capitaux-risques locaux et des fonds d'investissement pour soutenir les entreprises en démarrage ; de mettre en place des incitations fiscales pour les investisseurs qui soutiennent les start-up et entreprises à fort potentiel de croissance. Sur la sensibilisation et l'éducation à l'entrepreneuriat, l'incubateur suggère d'en intégrer dans les programmes scolaires dès le primaire ; d'encourager les partenariats entre les entreprises, les universités et les centres de recherche en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie. Ces recommandations ne sont pas exhaustives.

Dans la réalisation de ses activités, l'incubateur Kosala ne travaille pas seul. Il bénéficie de l'appui du gouvernement et des partenaires comme l'Agence française de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale et bien d'autres.