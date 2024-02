Maroc: Colloque international jeudi à Rabat sur 'les régimes de responsabilité devant les institutions supérieures de contrôle'

Rabat — La Cour des comptes organise, jeudi au siège de l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat, un colloque international sous le thème "Les régimes de responsabilité devant les institutions supérieures de contrôle (ISC), état des lieux et perspectives".

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce colloque intervient dans le sillage de l'appel du Souverain à consacrer les valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, et à renforcer les fondements de la gouvernance en adoptant le principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, indique un communiqué de la Cour des comptes.

La Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure ce colloque traduit la volonté du Souverain d'ouvrir le Royaume aux expériences internationales, de consolider ses acquis et de présenter son expérience dans ce domaine, relève le communiqué.

Cette rencontre vise à approfondir le débat sur les moyens de renforcer le contrôle face aux défis auxquels les ISC sont confrontées, principalement ceux liés à l'évolution des environnements institutionnels de ces institutions et aux mutations profondes que connaît la gestion publique, outre la nécessité de se conformer aux exigences de responsabilisation et de poursuite disciplinaire justes, précise la même source, ajoutant qu'il s'agit aussi d'examiner la question de la responsabilité des gestionnaires publics, de manière directe, pour les ISC dotées de compétences juridictionnelles, et de manière indirecte, à travers d'autres organes pour les ISC à fonctions non juridictionnelles.

%

Ce colloque, qui verra la participation de plusieurs responsables des institutions de contrôle relevant de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en présence de responsables ministériels et de représentants d'institutions constitutionnelles et de la société civile marocains, sera ponctué par plusieurs interventions en trois panels.

Ces panels porteront respectivement sur "la responsabilisation des gestionnaires publics devant les ISC, fondements et principes", "la responsabilisation des gestionnaires publics devant les ISC face à l'impératif d'efficacité et d'impact" et "le devenir de la responsabilisation des gestionnaires publics devant les ISC".