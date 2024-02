Afrique: Le sénégalais Mohamed Malick Fall, nommé coordonnateur des Nations Unies au Nigeria

Dakar — Le Sénégalais, Mohamed Malick Fall, récemment nommé au poste de coordonnateur résident des Nations Unies au Nigeria a officiellement pris ses fonctions, a appris l'APS de source onusienne.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé Mohamed M. Malick Fall, originaire du Sénégal, au poste de coordonnateur résident des Nations Unies au Nigéria, avec l'approbation du gouvernement hôte, indique une note émanant du Groupe des Nations Unies pour le développement.

Elle signale que M. Fall a pris ses fonctions ce mois-ci, et exercera également en tant que Coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays.

Mohamed Malick Fall a une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines du développement, de l'humanitaire et de la consolidation de la paix.

Il a notamment été directeur régional du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour l'Afrique de l'Est et du Sud, où il a supervisé et guidé 21 bureaux nationaux de l'agence onusienne.

Le Sénégalais a ainsi contribué à la formulation et la mise en oeuvre des documents de programme de pays, au processus de réforme des Nations Unies et à l'engagement avec la Commission économique et régionale, l'Union africaine et le secteur privé.

Le nouveau coordonnateur des Nations Unies au Nigeria a également dirigé la réponse à de multiples crises complexes avec des besoins humanitaires massifs et des défis sécuritaires importants.

Il a également eu à gérer la révision stratégique des documents de pays, la recherche et les activités liées à la gestion des connaissances, en veillant à ce que les résultats soient utilisés pour informer les programmes et les politiques.

Mohamed M. Malick Fall est titulaire d'une maîtrise en démographie de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne en France et d'un diplôme en Histoire de l'Université de Dakar au Sénégal.