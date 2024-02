Angola: La présidente de l'AN reçoit la commissaire de l'UE aux Partenariats internationaux

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a tenu mercredi, à Luanda, une rencontre avec la commissaire de l'Union européenne (UE) aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen.

Lors de la réunion, Carolina Cerqueira a indiqué que l'hémicycle avait approuvé, au début de cette année, le Budget général de l'État (OGE-2024), qui définit les priorités financières dans les domaines du développement national, tels que l'éducation, la santé, l'énergie et l'eau, programmes d'assainissement de base et autres programmes sociaux.

Carolina Cerqueira a également souligné l'importance d'approuver la nouvelle Loi Générale du Travail, estimant qu'elle représente un progrès du point de vue de la défense, de la protection et de l'élargissement des droits des travailleurs, en particulier des femmes.

Toujours en ce qui concerne la nouvelle Loi Générale du Travail, elle a fait savoir qu'elle est conforme à la Loi sur la Fonction Publique.

Concernant le rôle du Parlement dans la préservation et la promotion de la paix, Carolina Cerqueira a mis en relief l'implication des parlementaires, à travers les groupes nationaux, dans les processus de pacification dans la région des Grands Lacs et à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

%

Elle a informé son interlocutrice que ce processus a abouti à l'approbation, en 2023, de la Résolution portant envoi d'un contingent militaire pour dissuader et surveiller le cantonnement des troupes négatives qui déstabilisent la région et fragilisent le tissu social et humain à l'Est de la RDC.

D'autre part, Carolina Cerqueira a signalé l'approbation, par l'hémicycle, d'instruments législatifs dans des domaines tels que l'intégration régionale, la paix et la sécurité, la lutte contre le trafic des ressources naturelles et la lutte contre les effets du changement climatique.

À son tour, la commissaire de l'Union européenne chargée des Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a félicité l'Angola pour avoir abrité la première session de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne (OEACP-UE), dans le cadre du nouvel accord de Samoa.

L'eurodéputée Jutta Urpilainen a reconnu que l'Angola est un pays avec un grand potentiel humain et qu'il joue un rôle fondamental en Afrique dans le maintien de la paix et la résolution des conflits.