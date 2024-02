Angola: SGA et son homologue de Singapour signent un accord d'assistance technique

Luanda — La Société Angolaise de Gestion de l'Aéroport (SGA) et Changi Airports International (CAI), société gestionnaire de l'aéroport de la République de Singapour, ont signé mercredi, dans ce pays asiatique, un accord stratégique d'assistance technique, en vue de l'amélioration des performances commerciales et financières de l'opérateur national.

Le mémorandum, d'une durée de deux ans, prévoit également le développement à long terme du capital humain, la formation spécialisée, l'amélioration de la productivité, la maximisation du potentiel de trafic et la rentabilité de 16 aéroports en Angola, lit-on dans un communiqué.

De même, l'accord prévoit la révision des installations aéroportuaires et du régime de maintenance correspondant, sur la base de programmes spécifiques de participation des compagnies aériennes pour accroître la connectivité aérienne nationale et régionale, ainsi que de campagnes de marketing pour attirer le trafic de passagers.

Cité dans la note, le président du comité exécutif de la SGA, Manuel Gomes, a déclaré que le partenariat élèverait les normes d'excellence dans les opérations aéroportuaires et offrirait des expériences de voyage et des services exceptionnels aux passagers et aux clients.

"Nous pensons que cette collaboration peut stimuler l'innovation et promouvoir le progrès, dans le but de construire un avenir où les aéroports seront plus efficaces, plus sûrs et plus durables", a-t-il estimé.