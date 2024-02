Angola: L'UE salue les relations de coopération avec le pays

Luanda — La commissaire de l'Union européenne chargée des Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a considéré mercredi, à Luanda, l'Angola comme un partenaire clé de l'organisation, engagé dans d'étroites relations de coopération commerciale et politique pour stimuler le développement du pays.

L'eurodéputée s'exprimait lors de la signature de quatre accords de financement, avec le Gouvernement angolais, d'un montant de 90 millions d'euros pour l'économie bleue, la justice et l'État de droit, la gestion des déchets solides et l'autonomisation de la société civile.

Jutta Urpilainen a souligné que l'Union européenne continuera à soutenir l'Angola dans la diversification économique, visant à améliorer la chaîne de valeur non pétrolière et à renforcer le développement du secteur privé, la création d'emplois et en tirant simultanément parti de la bonne gouvernance et du développement humain, avec traités sur l'éducation et la formation professionnelle technique.

"La signature de ces conventions fait partie d'un plan de financement de 275 millions d'euros pour la revitalisation des programmes d'enseignement agricole et de formation professionnelle en Angola, le soutien à la formation de l'économie, y compris la gestion des finances publiques. Nous voulons impliquer les États membres et le secteur privé de l'organisation pour contribuer et mobiliser les investissements privés pour l'Angola", a-t-elle précisé.

Se confiant à la presse, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a souligné que la convention pour le domaine de la gestion des déchets solides dans la province de Luanda, dotée d'un budget de 25 millions d'euros, contribuera à améliorer le traitement adéquat des déchets urbains, garantissant une meilleure santé et un meilleur environnement.

"En résolvant le problème de la capitale, la plus peuplée d'Angola, nous résolvons la moitié du problème du pays dans ce chapitre", a-t-elle dit.

La ministre a déclaré que les municipalités de Cacuaco et Viana seront prioritaires pour le programme, car elles ont la plus forte densité de population.

À son tour, la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a fait savoir que le financement de 25 millions d'euros, mis à disposition par l'Union européenne, servira à couvrir certaines activités du secteur dans les zones reculées, où le fonctionnement du système Internet reste encore quelque peu difficile.

"Nous avons des difficultés dans toutes les provinces, dont les communes sont très éloignées du siège municipal et nous sommes en train d'améliorer le système Internet, avec l'appui d'Angosat-2", a-t-il dit.