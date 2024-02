Maroc: Laâyoune - Proclamation des résultats du concours régional de déclamation du Saint Coran dans les provinces du Sud

Laâyoune — Les lauréats de la 13ème édition du concours régional de mémorisation et de déclamation du Saint Coran dans les provinces du Sud, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ont été dévoilés, récemment à Laâyoune.

Ainsi, le premier prix de la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran, avec maîtrise des règles de la déclamation selon la lecture Warch an Nafiâ, est revenu à la récitatrice Hafsa Sabri de Dakhla, suivie de Hamza Ait Lhayat de Laâyoune, alors que le troisième prix a été attribué au récitateur Rachid Khelaf de la province d'Es-Semara.

Quant à la catégorie de mémorisation partielle de cinq Hizbs du Livre Saint, avec maîtrise des règles de la déclamation selon la lecture Warch an Nafiâ, la première place est revenue à la récitatrice Malak Kassimi, elle aussi de la ville de Dakhla, suivie de Hiba Bakloul de Laâyoune, tandis que la troisième place a été remportée par la récitatrice Assia Rizk Allah de Boujdour.

Dans une allocution de circonstance, le président du Conseil régional des oulémas de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Al Wanasse a indiqué que cette manifestation a constitué l'occasion pour souligner la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure le champ religieux et les déclamateurs du Saint Coran.

%

M. Al Wanasse a également noté que cet évènement religieux s'assigne pour objectif de mettre en valeur le rôle des prédicateurs et à encourager la récitation et la mémorisation du Saint Coran, notant qu'il vise aussi la consécration des valeurs islamiques et de leur rôle dans la vie de l'individu et de la communauté.

La cérémonie de clôture de ce concours a été présidée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, en présence notamment des délégués régionaux des affaires islamiques, des élus et des chefs des services extérieurs.

Organisé par la SNRT -Chaîne de Laâyoune-, sous la supervision du ministère des Habous des affaires islamiques, et le soutien du Conseil supérieur des oulémas et des Conseils régionaux et locaux des oulémas et des Délégations du ministère des Habous et des Affaires islamiques dans les provinces du Sud, cet évènement religieux vise à mettre en valeur le rôle des prédicateurs et à encourager la récitation et la mémorisation du Saint Coran.

Les phases qualificatives de ce concours se sont déroulées dans les villes d'Es-Semara, Tan-Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Assa Zag, Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Dakhla et Aousserd