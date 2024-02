Afrique: L'Espagne accorde un intérêt particulier au Maroc en tant que 'pont stratégique' entre l'Afrique et l'Europe (expert sénégalais)

Dakar — L'Espagne accorde un intérêt tout particulier au Maroc en tant que "pont stratégique" entre l'Afrique et l'Europe, a affirmé le chercheur sénégalais, expert des relations Maroc-Afrique, Bakkary Sambe.

La visite de travail au Maroc du Président du gouvernement espagnol est de nature à consolider les liens de coopération et de partenariat entre le Royaume et l'Espagne, deux pays liés par l'histoire et la géographie et appelés à relever des défis géostratégiques communs, a dit M. Sambe dans une déclaration à la MAP.

Le directeur régional du Think tank "Timbuktu Institute", basé à Dakar, a rappelé que ce déplacement intervient un an après la 12ème session de la Réunion de Haut niveau Maroc-Espagne qui a conféré une dimension plus large au "partenariat stratégique" entre les deux Royaumes.

Selon M. Sambe, l'Espagne accorde une importance capitale au développement de ses relations avec le Maroc, précisant que cette relation "renouvelée" entre les deux pays permet de "repenser les rapports euro-africains auxquels elle ouvre de nouvelles perspectives".

Une étroite coopération entre les deux pays est essentielle pour la redéfinition des priorités partagées, a-t-il estimé, ajoutant qu'il s'agit également d'une condition pour le développement intégré aussi bien en Méditerranée que sur la façade atlantique, appelée à connaître un nouvel élan grâce à l'initiative Royale visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan.

Le Président du gouvernement a effectué ce mercredi une visite de travail au Maroc, au cours de laquelle il a été reçu en audience par SM le Roi Mohammed VI.