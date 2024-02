Afrique: La visite de M. Sanchez au Maroc confirme la solidité de l'ancrage des relations maroco-espagnoles (président IPSE)

Paris — La visite de travail et d'amitié du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, la première depuis son investiture, confirme la solidité de l'ancrage des relations maroco-espagnoles, a affirmé Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE), think tank basé à Paris.

Soulignant la "portée symbolique" de la visite, l'expert français en géopolitique et géostratégie a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que celle-ci marque une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales entre Rabat et Madrid, notamment avec la position historique exprimée par le gouvernement espagnol concernant la question du Sahara marocain.

Cette visite s'inscrit aussi dans "une logique de consolidation des liens économiques entre les deux pays", a-t-il dit, l'Espagne étant le premier partenaire commercial du Maroc.

L'expert a, en outre, mis en relief l'importance du projet de gazoduc, qui reliera le Maroc au Nigeria par la façade atlantique, pour les deux pays. Ce gazoduc, qui acheminera le gaz à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et, via le Maroc, vers l'Espagne et l'Europe, aura un impact significatif sur l'approvisionnement énergétique dans la région, a-t-il fait observer.

Il a, par ailleurs, relevé que le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne passe aussi par la diplomatie sportive, laquelle offre des avantages mutuels aux deux nations, notant que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 (Maroc-Espagne-Portugal) consolidera davantage les liens entre les pays hôtes.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, ce jour, au Palais Royal de Rabat, SE M. Pedro SANCHEZ, Président du gouvernement du Royaume d'Espagne, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l'adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.