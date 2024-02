Nigeria: William Troost-Ekong soutient le maintien de José Peseiro, les raisons

William Troost Ekong favorable à un maintien de José Peseiro. Après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) perdue par le Nigéria face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, l'avenir du technicien portugais est évoqué. Le capitaine des Super Eagles a clarifié sa position sur ce sujet.

Sur la sellette avant le début de la CAN en Côte d'Ivoire, José Peseiro semble avoir séduit plus d'un, notamment ses joueurs. Dans une intervention sur la chaîne CNN World Sports, le meilleur joueur de la CAN 2023, a notamment demandé son maintien à la tête des Super Eagles.

« Je pense que les joueurs sont contents de lui. Atteindre la finale est quelque chose d'important et aussi quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir. » a confié le défenseur du PAOK Salonique en Grèce.

«Cependant, sur ce qu'il avait en tête, j'ai essayé de lui demander avant notre départ et il m'a dit qu'il allait me rappeler. Je pense que je suis autant dans le flou que vous, mais je pense que tous les joueurs seraient heureux de le revoir.» a-t-il poursuivi.

José Peseiro convoité

L'échec en finale de la CAN 2023 est encore difficile à digérer, mais le Nigéria est obligé de penser aux échéances à venir. Mais avec quel sélectionneur ? José Peseiro pourrait ne pas continuer. Son contrat est arrivé à expiration et pourrait bien être tenté de filer ailleurs. Car le technicien portugais ne manque pas de propositions depuis la fin de la CAN.

« J'ai reçu plusieurs offres, mais je veux profiter du repos après la CAN. Actuellement, je me ressource auprès de ma famille au Portugal, avant de trancher sur mon avenir » a-t-il confié, dans une déclaration accordée pour le média algérien «El-Hayat TV ».

Parmi ces propositions, la plus médiatisée est celle de l'Algérie. Pressenti pour succéder à Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne, José Peseiro n'est finalement plus beaucoup cité dans ce dossier. Il aurait rejeté l'offre de la Fédération algérienne de football (FAF). Ce refus serait motivé selon « Owngoalnigeria » par la promesse de maintien que les responsables nigérians lui ont faite.

Le technicien de 64 ans avait également confié aux journalistes son envie de rester au soir de la finale perdue contre la Côte d'Ivoire.

« Je n'ai pas encore tranché sur la question. Je vais prendre un petit congé... Mon contrat prendra fin la fin du mois en cours et après je prendrai une décision. En tous cas, j'aimerai bien y rester.» avait-il indiqué en conférence d'après-match.