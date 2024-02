Angola: Le pays défend des actions concertées pour mettre fin aux conflits

Luanda — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a défendu mercredi, à Luanda, la concertation des actions pour mettre fin aux conflits et faire face à l'instabilité politique qui prévaut dans certains pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 1ère session de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, Esperança da Costa a exprimé la nécessité de capter et de mobiliser les ressources financières pour la mise en oeuvre des programmes nationaux d'ajustement structurel et d'atténuation des effets du changement climatique.

"Dans un monde en constante évolution, les défis sont de plus en plus complexes et nécessitent une consultation politique, de la coopération et des solutions innovantes", a-t-elle souligné.

Esperança da Costa, qui s'exprimait au nom du Président João Lourenço, a également souligné la nécessité de respecter les engagements pris par l'UE et contenus dans la déclaration conjointe OEACP-UE lors de la COP28.

En ce qui concerne l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, la Vice-présidente de la République a jugé essentiel de continuer à contribuer à l'approfondissement du débat autour de la construction d'une société d'équité, de la lutte contre la violence basée sur le genre et de l'autonomisation des femmes.

La Vice-présidente de la République a appelé les femmes à adopter, de plus en plus, une nouvelle position et jouer un rôle de premier plan dans les initiatives d'innovation, de résolution des conflits et de développement socio-économique.

Esperança da Costa a déclaré que les politiques d'égalité des sexes en Angola ont permis d'atteindre 40% de femmes occupant des postes de direction, dans les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et a garanti que l'exécutif continuera à investir dans la formation et l'autonomisation des femmes.

La Vice-présidente de la République a également rappelé que l'Angola a organisé, en mai de l'année dernière, le Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, qui s'est déroulé sous le thème "L'innovation technologique comme outil pour atteindre la sécurité alimentaire et lutter contre la sécheresse sur le continent africain".

Par ailleurs, Esperança da Costa a félicité le Parlement angolais pour la dynamique qu'il a entreprise dans la tenue d'événements d'un tel niveau et d'une telle importance, qu'elle considère comme historique.