Angola: L'Accord de Samoa favorise la croissance économique et la durabilité environnementale

Luanda — L'Accord de Samoa comprend une vision commune visant à promouvoir l'investissement, la croissance économique et la durabilité environnementale, a déclaré mercredi, à Luanda, le co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, Carlos Zorrinho.

Le parlementaire européen a pris la parole lors de la séance d'ouverture de la 1ère réunion plénière ordinaire de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, présidée par la vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa.

Carlos Zorrinho a déclaré que les assemblées seront un espace de dialogue ouvert entre les peuples, de contrôle et d'engagement de leurs représentants, pour que le partenariat porte ses fruits et encourage la paix, la coopération, le développement, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

« L'accord de Samoa annonce une nouvelle ère de collaboration et de partenariat entre les pays de l'OEACP et l'Union européenne. Il est moderne, adapté aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée, multilatéral, mais en même temps flexible et ouvert au travail bilatéral et interrégional », a-t-il souligné.

L'accord de Samoa est un nouveau cadre général pour les relations entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant six domaines prioritaires, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, le développement et la croissance économiques durables, le changement climatique, le développement humain et social, la paix, la sécurité et migration et mobilité.

Officiellement signé le 15 novembre 2023 à Apia (Samoa), cet accord remplace l'accord de Cotonou, qui était en vigueur entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Selon le député européen, dans un monde de plus en plus fragmenté, marqué par une augmentation des conflits et de la violence à l'échelle internationale et dans lequel beaucoup croient aux blocs fermés et au protectionnisme intolérant, ce partenariat ouvre la porte à une coopération multilatérale, fondée sur des valeurs partagées, dans le respect de la souveraineté des peuples et visant à améliorer leurs conditions de vie.

« C'est le moment de réaffirmer notre engagement envers les principes de solidarité, de coopération et de respect mutuel. Par le dialogue, la collaboration et l'action collective, il est de notre devoir de contribuer à rendre possible un avenir plus prospère et plus durable pour tous, en particulier pour l'immense jeunesse », a-t-il souligné.

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) - Union européenne (UE), Ana Rita Sithole, a remercié l'Angola pour avoir accueilli la réunion, soulignant qu'elle démontre l'engagement du gouvernement angolais pour le succès du partenariat dans l'organisation.

Selon la responsable, la tenue de cette rencontre ouvre la voie à une coopération plus inclusive, pour la promotion du développement durable, de la sécurité, du bien-être des citoyens, ainsi que des principes de démocratie et de respect mutuel.

"Nous réaffirmerons notre engagement à placer les personnes au centre de notre partenariat, en redonnant le pouvoir aux communautés, afin de promouvoir un avenir équitable, prospère et résilient", a-t-elle conclu.

L'OEACP rassemble environ 1,5 milliard de personnes originaires de trois continents et 79 pays, 48 d'Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique, ce qui fait de cette organisation une force importante dans le concert des nations.