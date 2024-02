Angola: Le pays intéressé à coopérer avec la République tchèque dans plusieurs domaines

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé mercredi, à Prague, que l'Angola était intéressé à coopérer avec la République tchèque dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de l'enseignement supérieur, de la science et technologie et du tourisme, ainsi que dans le secteur de la Défense.

Pour le Chef de l'Etat angolais, qui effectue une visite officielle de deux jours à Prague, à l'invitation de son homologue Petra Pavel, l'Angola est disposé à coopérer dans ces secteurs, étant donné que la République tchèque est assez développée dans les domaines de l'agriculture et industrie, et possède une expérience dans la modernisation des forces armées.

S'adressant à la presse, quelques instants après avoir assisté à la signature du Mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre les deux États, il a déclaré qu'il y avait une intention d'approfondir les liens de coopération, c'est pourquoi il est nécessaire d'actualiser les instruments juridiques qui servent de base et relancer de cette même coopération pour qu'elle soit fructueuse.

João Lourenço a garanti qu'après la signature du mémorandum susmentionné, les deux pays sont prêts à parapher d'autres documents dans des domaines plus concrets, à savoir des accords sur la protection et la promotion réciproque des investissements, la prévention de la double imposition, l'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service et peut-être dans les ordinaires, ainsi que d'autres dans les domaines de la coopération économique.

"L'Angola est en train de créer un bon environnement d'affaires et c'est pour cette raison qu'il attire les investissements privés étrangers pour développer son économie", a-t-il souligné.

L'homme politique a souligné que cette visite serait un grand stimulant pour les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et peuples, soulignant qu'il a invité le Président Petra Pavel à se rendre en Angola, dès que les ministres des Affaires étrangères des deux pays auront identifié des dates et des moments opportuns.

João Lourenço a rappelé que les deux pays sont passés du système de parti unique au multipartisme et à une économie de marché et sont mieux placés pour renforcer les liens de coopération au bénéfice de leurs peuples respectifs, le remerciant pour l'accueil amical et chaleureux à Prague, capitale de la République Chèque.

Mémorandum

L'Angola et la République tchèque ont signé mercredi à Prague un Mémorandum d'entente sur les consultations politiques visant à renforcer la coopération bilatérale, entamée en 1993.

La signature de ce mémorandum a été témoignée ce matin par les dirigeants des deux pays, respectivement João Lourenço et Petra Pavel, après avoir tenu une réunion privée.

Les bases ont été jetées pour l'élargissement de la coopération, avec une relation de plus de 30 ans dans les domaines les plus variés qui permettra d'identifier de nouveaux domaines d'action qui intéressent les deux États.

Le premier jour de la visite, le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a été reçu au Palais de Prague, avec les honneurs militaires, par son homologue tchèque, Petra Pavel, avec qui il a eu un entretien privé.

Plus tard dans la journée, le Président de la République va se rendre au Sénat et à la Chambre des députés et rencontrera également le Premier ministre tchèque Petr Fiala.

João Lourenço quitte la ville de Prague jeudi 22 février.

La Tchéquie ou République tchèque est un pays d'Europe centrale, avec une population de plus de 10,7 millions d'habitants.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Tchéquie remontent à la période de la Guerre froide, lorsque ce pays était lié à la République slovaque, ancienne Tchécoslovaquie, désintégrée le 1er janvier 1993, alors qu'elle faisait partie du bloc socialiste.