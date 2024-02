Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO forme les FARDC en combat de jungle

Trente soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont débuté mardi 20 février à Beni (Nord-Kivu) une formation sur le combat de jungle. Cette formation de trois semaines est assurée par des casques bleus du contingent brésilien de la MONUSCO, spécialiste en la matière.

"Quand on parle de Brésil, ce qui vient en tête c'est la forêt d'Amazonie, qui est la plus vaste au monde. Et si on parle de combat de jungle au monde, c'est le meilleur endroit pour le faire. Et nous sommes ravis d'avoir nos collègues casques bleus brésiliens qui sont ici. Ils sont nés là-bas et connaissent mieux le combat de jungle", a affirmé le chef de bureau de la MONUSCO/Beni, Josiah Obat, s'adressant aux soldats congolais.

Pendant trois semaines, les militaires congolais vont apprendre les techniques et pratiques de combat de jungle, en vue de mieux s'adapter à la lutte contre les ADF dans la région de Beni et de l'Ituri.

"Vous êtes dans la forêt de Beni, vous combattez dans la jungle, car l'ennemi que vous combattez, les ADF, opèrent dans la jungle", a souligné Josiah Obat.