Algérie: Le président de l'APN rencontre le président du Sénat jordanien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a rencontré, mercredi, le président du Sénat jordanien jordanien, Fayçal Al-Faïz , avec qui il a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales fraternelles, tout en mettant l'accent sur l'importance de diversifier leurs domaines, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Royaume hachémite de Jordanie, Abdelkrim Beha, M. Al-Faïz a souligné "la détermination de Sa Majesté le Roi Abdullah II et de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à maintenir la coordination sur différentes questions d'intérêt commun, en vue de promouvoir les relations entre les deux pays frères et de les hisser au service des intérêts communs et des questions arabes justes", a précisé la même source.

La rencontre a également porté sur la situation actuelle dans la région et l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, a ajouté la même source relevant que les deux parties ont insisté sur "la nécessité de mettre un terme à cette agression criminelle, de mettre fin à l'épuration ethnique, au génocide et aux massacres perpétrés par l'occupation et permettre l'acheminement des aides humanitaires et médicales tout en empêchant l'occupant d'entreprendre toute opération militaire à Rafah".

Pour sa part, le président de l'APN s'est félicité des relations fraternelles "historiques exceptionnelles entre les deux pays frères", appelant à "les renforcer à tous les niveaux, notamment au niveau parlementaire et des investissements".

Il a également condamné les crimes de génocide et de destruction perpétrés par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, rappelant les positions de l'Algérie "qui oeuvre à mettre un terme à l'injustice historique infligée au peuple palestinien ainsi que les efforts consentis par l'Algérie en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour imposer un cessez-le-feu durable à Ghaza, mettre fin au déplacement forcé et permettre l'entrée des aides nécessaires dans toutes les parties de la bande".