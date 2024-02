Afrique: Ylias Akbaraly - Parmi les 100 personnalités qui ont transformé l'Afrique

Une consécration internationale de plus pour Ylias Akbaraly. Le président du groupe Redland (holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad), a été inclus dans la prestigieuse liste des 100 personnalités qui ont transformé l'Afrique en 2023, établie par FinancialAfrik. « Cette reconnaissance souligne son leadership visionnaire et son engagement envers le développement socio- économique du continent », indique un communiqué du groupe Redland, qui, à travers ses filiales - Thomson Broadcast en France et GatesAir aux États-Unis - est un leader mondial dans le domaine de la radiodiffusion.

Le groupe se fixe notamment comme mission ambitieuse de transformer l'Afrique en dotant tous les pays africains de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Cette initiative vise à passer de l'analogue au digital, avec pour objectif d'améliorer l'accès à l'information à travers le continent.

La transition vers la TNT aura des conséquences positives sur la société africaine. En permettant une meilleure distribution d'informations et de contenus, la TNT favorisera le développement de nouvelles industries telles que la production de contenus numériques et la publicité en ligne, à une échelle significative.

De plus, la TNT offrira un éventail élargi de chaînes télévisées, intégrant ainsi des zones enclavées en Afrique et offrant des opportunités éducatives et culturelles sans précédent. Un exemple notable est celui de Rodrigues, où une chaîne éducative a été installée pendant la période de la Covid-19 pour assurer la continuité des cours.