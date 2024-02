Madagascar: Gouvernance foncière - Vers une feuille de route pour l'action du Réseau SOA

Discuter des enjeux de la gouvernance foncière à Madagascar. Tel était l'objet de la réunion organisée du 14 au 16 février dernier par les membres du Réseau SOA (Syndicat des Organisations Agricoles) avec le soutien de l'AFDI (Agriculteurs Français et Développement International). Cette rencontre a offert une plateforme vitale pour échanger des idées et élaborer des stratégies visant à améliorer la situation des droits fonciers dans le pays.

Parmi les points abordés, la place des droits fonciers des agriculteurs familiaux et coutumiers dans la législation a été au coeur des débats. Les participants ont également examiné le niveau de prise en compte et de sécurisation des droits sur les terres non immatriculées, ainsi que les ambiguïtés présentes dans les lois foncières malgaches. Ces discussions ont mis en lumière la complexité et les défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur agricole dans l'accès et la sécurisation des terres.

D'après les organisateurs, l'objectif principal de cette réunion était double. D'une part, accompagner les élus et techniciens du Réseau SOA dans la compréhension des enjeux de la législation foncière, et d'autre part, permettre à l'organisation d'élaborer une feuille de route pour ses activités de plaidoyer, en se basant sur les lois en vigueur sur le foncier à Madagascar.

%

Coordination

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), par le biais de sa mission de mise en oeuvre des Directives volontaires sur la gouvernance des terres, a joué un rôle crucial en animant les échanges entre un consultant juriste et les 29 élus et techniciens des organisations de producteurs membres du Réseau SOA. Cette collaboration a permis d'approfondir la compréhension des questions juridiques et techniques liées à la gouvernance foncière.

Parmi les conclusions importantes de la réunion figure la nécessité de mettre en place une plateforme facilitant les échanges sur la gouvernance foncière à Madagascar. Une telle plateforme serait essentielle pour permettre une coordination efficace entre les acteurs du secteur, ainsi que pour partager les bonnes pratiques et les expériences réussies dans la sécurisation des droits fonciers. Bref, la réunion du Réseau SOA a marqué une étape significative dans la quête d'une meilleure gouvernance foncière à Madagascar. En identifiant les défis et en définissant des stratégies d'action, les participants ont jeté les bases d'une collaboration renforcée et d'un plaidoyer efficace en faveur des droits fonciers des agriculteurs familiaux dans le pays.