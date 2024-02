Madagascar: 11 postes de Secrétaire d'Etat - 700 candidatures reçues par la Présidence

Le dépouillement des dossiers a commencé, une vingtaine de jours après le lancement de l'appel à candidature sur la page Linkedin de la Présidence de la République.

467

Pas un de plus ni un de moins. C'était le nombre de C.V reçus par la Primature - avec copie à la Présidence de la République - pour les 27 portefeuilles ministériels du premier gouvernement Christian Ntsay du second mandat du président Andry Rajoelina. En somme, 440 candidats ont été recalés à l'issue des tests d'évaluation effectués par des comités d'experts pluridisciplinaires.

9 au début

Pour les postes de Secrétaire d'Etat dont le nombre est passé de 9 (au début) à 11 au final, le dépouillement des dossiers de candidature a commencé. 700 C.V ont été postés jusqu'ici sur la page Linkedin de la Présidence de la République puisque le « onze » est rattaché à Iavoloha. Il s'agit de Secrétariats d'Etat respectivement en charge de la Lutte contre la pauvreté et la Réinsertion sociale ; l'Électrification rurale et les ménages ; la Souveraineté alimentaire ; l'Économie et Plan ; la Coopération économique ; la Jeunesse et la Lutte contre les stupéfiants ; le Commerce et la Consommation ; l'Artisanat et les Métiers. And last but not least, le Secrétariat d'Etat chargé du Planning familial.

%

Secrétaire particulière

Qui peut le plus, peut le moins. C'est visiblement l'esprit qui guide certains candidats non retenus dans l'équipe A du gouvernement qui ont révisé leurs prétentions à la baisse, en postulant pour les « strapontins » de Secrétaires d'Etat. En revanche, d'autres candidats et candidates sont carrément à côté de la plaque en pensant qu'il s'agit de postes de secrétaire ou tout au plus de secrétaire particulière (SP) d'un ministre de plein exercice.

Deadline

En tout cas, les 700 candidats sont issus de différents horizons et corps de métier. Y compris du milieu de la presse, tant écrite qu'audiovisuelle. Des journalistes qui veulent passer de l'autre côté des caméras et objectifs. À l'instar des autres postulants qui seront sous le feu des projecteurs s'ils venaient à faire partie du « onze » d'Iavoloha dont la date de présentation reste à déterminer puisque le « deadline » ou dernier délai de dépôt de candidature n'est pas non plus fixé. Le nombre de prétendants pourrait dépasser le cap des 700 pour 11 places de Secrétaires d'Etat chargés de ceci ou de cela.