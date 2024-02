Madagascar: Mois de la langue maternelle - Cultiver l'unité dans la diversité

L'ouverture officielle du mois de la langue maternelle a eu lieu hier au sein de la bibliothèque nationale Anosy. De nombreuses actions ont été organisées pour l'événement, la plus marquante a été la présentation de poésie écrite dans un des dialectes malgaches. Ce fut aussi une occasion pour Augustin Andriamanoro, ministre de la Communication et la Culture, de mettre en avant la richesse culturelle de Madagascar et de souligner qu'il y a de nombreux et différents dialectes au sein de chacune des 18 tribus.

« C'est pour nous une grande chance d'avoir une telle diversité dans l'unité. Il n'y a qu'un seul peuple malgache, une seule langue, nous n'avons qu'un seul coeur et un seul statut. J'encourage les protagonistes des autres provinces à éveiller leur talent. L'un des objectifs du ministère, pour lequel nous oeuvrons activement, est le développement de cette pluralité qui fait l'unicité de Madagascar », a-t-il souligné. Durant ce coup d'envoi de la célébration du mois de la langue maternelle, des certifications ont été distribuées aux étudiants et aux acteurs qui évoluent dans l'usage de la langue malagasy, pour signifier leur maîtrise de la langue maternelle.

Toutefois, les faits sont là ! La langue malgache court actuellement un risque face à la mondialisation. En raison d'une utilisation excessive de la technologie, de plus en plus de jeunes perdent la maîtrise de leur langue maternelle. Il est nécessaire de se pencher sur l'orthographe et la grammaire, raison pour laquelle Augustin Andriamanoro a annoncé que le gouvernement déploiera des efforts pour mettre en place des textes et des lois en langue malgache.

%

Déjà, il faut noter l'existence d'émissions spéciales sur la chaîne de télévision nationale, mais il serait préférable d'avoir aussi la collaboration des stations privées afin de toucher un plus grand public, toujours selon le ministre. Ce sont des occasions pour mettre en lumière les dialectes locaux dans les médias. Toujours dans cette optique, il avait également annoncé la mise en place d'un site dédié à mettre en relief les oeuvres des écrivains, puisque bon nombre de Malgaches à l'étranger ont un ardent désir de les apprécier, que ce soient des histoires, des poésies ou autres. Tout ceci afin de promouvoir la langue maternelle et la maîtrise de celle-ci auprès des jeunes.