Madagascar: Guide touristique - Un métier qui intéresse de nombreux jeunes

Madagascar a célébré hier la Journée internationale des guides touristiques en organisant une conférence-débat à l'Hôtel de Ville à Analakely.

« L'attractivité du métier de guide touristique », étant le thème choisi par l'Association Nationale des Guides (ANG) à cette occasion. En effet, « C'est un métier qui intéresse de nombreux jeunes. Nous devons d'ailleurs préparer la relève en travaillant avec les Instituts nationaux pour prodiguer des formations en la matière », a soulevé Bodomanana Rasolohery, présidente de l'ANG. Cette association regroupant une soixantaine de guides professionnels généralistes et spécialisés, fêtera cette année ses 25 ans d'existence. « Notre mission consiste à organiser des éductours et à partager nos connaissances et notre passion sur la nature et la beauté de la Grande île aux touristes. Nous incitons ainsi les jeunes qui sont attirés par ce métier à protéger l'environnement et conserver notre nature et notre biodiversité qui constituent un avantage comparatif pour Madagascar. Notre objectif commun vise à développer le tourisme », a-t-elle ajouté.

Nombre insuffisant

En outre, toutes les parties prenantes reconnaissent que le nombre de guides touristiques opérationnel reste insuffisant. « La Fédération Nationale des Guides (FNG) regroupant 38 associations à Madagascar compte actuellement 2 060 guides touristiques dont près de 99% d'entre eux sont des « freelances » qui travaillent à leur propre compte. Près de 62% d'entre eux sont des guides locaux et régionaux, soit ils se spécialisent uniquement sur une localité déterminée ou dans les Aires Protégées. Il y a également des guides accompagnateurs au niveau national, des guides spécialisés dans les domaines de l'éthno-botanique, de l'ornithologie, de l'herpétologie, de primatologie et linguistiques comme l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le japonais. Cependant, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande surtout en période de haute saison touristique », a fait savoir Manitra Randriambololona, le président de la FNG. Et lui d'enchaîner que les guides jouent un rôle important dans la promotion du tourisme vert et durable étant donné qu'ils contribuent à la conscientisation des communautés locales en matière de préservation des ressources naturelles. En effet, l'arrivée des touristes permet de créer des emplois et des sources de revenus pour la population locale.

%

Ambassadeurs de Madagascar

Dans la même foulée, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Diana Rasoanaivo a évoqué que les guides touristiques constituent les plus grands ambassadeurs de Madagascar qui sont en contact direct avec les touristes. « C'est une encyclopédie vivante car ils disposent de nombreuses connaissances tout en maîtrisant différentes langues. Ils sont également des animateurs de voyage tout en accompagnant et en prenant soin des touristes en cas de maladie. Ils nouent ainsi un lien d'amitié avec les voyageurs, qui à leur tour, deviennent également Ambassadeurs de la destination Madagascar. Par ailleurs, nous sollicitons les guides à s'inscrire gratuitement dans la plateforme d'auto-recensement pour se formaliser. Nous les avons catégorisées suivant des critères bien définis. Des référentiels de formation sur le métier de guidage sont également validés », a-t-elle poursuivi. En tout, « le métier de guide touristique constitue un maillon indispensable de la chaîne de valeur du tourisme. Le renforcement de leurs compétences s'impose afin d'offrir un meilleur service aux touristes et de devenir par la suite un Tour Leader International », a conclu Tojo Lytah Razafimahefa, le PCA de la Confédération du Tourisme de Madagascar.