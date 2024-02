Madagascar: Conseil des ministres - Presque une centaine de nominations aux hauts emplois de l'Etat

Hier, au Palais d'Iavoloha, l'issue du Conseil des ministres a été marquée par une série de nominations aux postes clés de l'administration. Pas moins de 19 ministères sont touchés par cette vague de changements, témoignant d'un réaménagement significatif au sommet de l'appareil gouvernemental. Ces nominations se divisent en deux catégories distinctes : l'arrivée de nouvelles figures et la confirmation des responsables déjà en place, ce dernier point étant motivé par des ajustements au sein de l'organigramme ministériel.

Expertise

Le vent du renouveau souffle sur plusieurs ministères, avec l'introduction de nouvelles têtes appelées à prendre les rênes de secteurs cruciaux de l'administration. Comme au sein du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire et du département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des nouveaux venus apportent une expertise fraîche, qui peut promettre ainsi de dynamiser et de revitaliser leurs domaines de compétence respectifs.

Expériences

Parallèlement, certains responsables sont reconduits dans leurs fonctions, non pas en raison d'une inertie institutionnelle, mais plutôt en réponse à des changements stratégiques au sein des ministères concernés. Ces confirmations témoignent de la confiance maintenue envers des acteurs clés de l'administration, dont l'expérience et la compétence sont jugées essentielles pour le moment afin d'accompagner les projets en cours. Comme c'est le cas au ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications.