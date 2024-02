Madagascar: Volley / CCC CAVB Z7 - Madagascar, représenté par dix clubs

Du 24 février au 2 mars, Madagascar aura l'honneur d'accueillir la 28e édition du Championnat des clubs champions de la Confédération africaine de volleyball (Cavb), zone 7. La Fédération malgache de volley-ball (FMVB) travaille activement à la préparation de cet événement régional, avec une mise en place et une préparation minutieuses des sites d'accueil, notamment le Palais des sports de Mahamasina, le Gymnase couvert d'Ankorondrano, le Gymnase d'Ankatso, ainsi que les deux sites d'entraînement à l'ANS Ampefiloha et au petit palais. Dix clubs malgaches auront l'opportunité de représenter la Grande île lors de cette compétition prestigieuse. Cinq équipes masculines, à savoir la Gnvb, Asi, Cvbf, Cosfa et Mama, ainsi que cinq équipes féminines, dont Gnvb, Stef'Auto, Asi, Squad et Bi'As, se préparent activement pour cet événement.

Hasimbola Fanomezana Raoelison, directeur technique de la FMVB, indique que déjà 30 équipes, dont 15 masculines et 15 féminines, se sont engagées pour cette édition. Les Comores ne seront pas représentées lors de la compétition. Les délégations de l'Île soeur devraient arriver dans la journée, tandis qu'un club seychellois est arrivé hier soir. « L'objectif est d'accueillir 16 équipes masculines et 16 équipes féminines, réparties en 4 groupes de 4. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale, promettant ainsi une compétition intense et palpitante pour les fans de volleyball de la région », poursuit-il me