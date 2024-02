Madagascar: Big Mj - Artiste audacieux mais altruiste

Voilà 15 ans maintenant qu'il fait bouger les noctambules et les avides de rythmes. Lui c'est Big Mj. Aussi actif sur les réseaux sociaux que sur scène, son agenda est bien rempli. Pour la Capitale, Lehilahy manam-bola retrouvera les habitués du Glacier Analakely vendredi. Bien sûr, les déhanchés seront à l'ordre du jour ou plutôt, de la nuit.

Qu'on l'aime ou pas, Big Mj a su asseoir une notoriété de fer dans la Grande île et auprès de la diaspora. Le danseur qu'il était a marqué les esprits mais c'est en s'essayant au chant qu'il s'est frayé un chemin vers la gloire. Véritable showman, ses spectacles ont pris de l'envergure grâce à ses titres phares à l'instar de « Doudounaka », « Tu me manques », et ses collaborations avec d'autres chanteurs à l'exemple de Black Nadia, Js-Twins, Dadi Love... Cependant, sa carrière a décollé de manière exponentielle depuis sa présence sur les réseaux sociaux. C'est surtout sa proximité avec ses followers qui lui a permis de s'octroyer une « fanbase » forte d'un million et demi d'abonnés rien que sur Facebook.

Entre les détails croustillants de sa vie privée aux mignonneries de ses filles, la musique tient toutefois une place prépondérante sur ses pages. La preuve, la plupart de ses titres deviennent vite des tubes et des matières à danser dans les boîtes et soirées huppées au niveau national. Et l'artiste « généreux » qu'il est ne partage pas seulement ses chansons mais aussi son argent. Étalant sa fortune à tout va, provoquant plus de buzz que d'autres, il n'hésite pas à bousculer les codes, quitte à choquer plus d'un quant à l'exhibition de ses avoirs, néanmoins, il ne lésine pas sur les aides sociales qu'il fait de temps à autres. Un altruisme qui équilibre le tout aux yeux de ses inconditionnels. Quoi qu'il en soit, toute cette agitation autour de Big Mj se répercute directement sur ses apparitions. Que ce soient des spectacles en plein air, ou des rendez-vous de petite envergure, ses fans sont toujours au taquet. Faisant ainsi la longévité de sa carrière de chanteur.