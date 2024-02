Madagascar: Remboursement de TVA - Une convention entre l'Etat et le GEFP pour apurer les arriérés

Les entreprises membres du Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) font face à des arriérés de remboursement de TVA, qui se sont accumulés depuis 2019, atteignant un montant total de 57 milliards d'ariary. Ce problème a été au centre des discussions lors d'une réunion entre les représentants de l'État et ceux du GEFP le week-end dernier. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, et la ministre de l'Économie et des Finances ont directement engagé des discussions pour résoudre cette question.

Ils ont passé en revue les détails techniques ayant conduit à cette accumulation d'arriérés, cherchant à trouver des solutions concrètes pour régler cette dette. Les techniciens des deux ministères ont également été mobilisés pour avancer des solutions pratiques. Suite à ces discussions, une convention a été établie entre les représentants de l'État et du GEFP pour l'apurement des arriérés de TVA.

Favorable aux investissements

Les entreprises franches membres du GEFP jouent un rôle crucial dans l'économie malgache, offrant des emplois et contribuant significativement au développement économique du pays. Le paiement de ces arriérés par l'État aura un impact majeur sur leurs activités et favorisera un environnement plus propice aux investissements. Pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des investissements sont des priorités. Cette initiative visant à résoudre les arriérés de TVA des entreprises franches s'inscrit dans le cadre de cette politique de développement.

La résolution de ce problème est également susceptible de stimuler les investissements directs étrangers à Madagascar, renforçant ainsi la confiance des investisseurs internationaux dans le climat des affaires du pays. Bref, les discussions entre l'État Malgache et le GEFP marquent une avancée significative dans la résolution des arriérés de TVA des entreprises franches. Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités à créer un environnement favorable aux investissements et à promouvoir le développement économique du pays.