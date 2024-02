Cote d'Ivoire: Chaire UNESCO Efpod 2023-2024 - 50 auditeurs de la 7e promotion en formation ingénierie du genre font leur rentrée

50 auditeurs de la 7e promotion en Formation ingénierie du genre (FIG) ont fait leur rentrée à la Chaire Unesco EFPOD, pour le compte de l'année académique 2023-2024.

La Chaire Unesco «Eau, femmes et pouvoir de décision » (EFPOD), a organisé, le mardi 20 février 2024 à son siège à Cocody Riviera Faya, la rentrée solennelle de la 7e promotion des aspirants Experts en ingénierie du genre. La cérémonie a été présidée par Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la Chaire Unesco. Elle a prodigué des conseils aux futurs Experts, avant d'entamer l'année. Elle leur a dit le rôle qu'ils pourront jouer dans la réalisation des objectifs de Programme national de formation 2021-2025.

« En Côte d'Ivoire, le Gouvernement a élaboré et mis en place le PND 2021-2025 qui porte la vision du Président de la République Alassane Ouattara, et est conduit par le Premier Ministre Robert Beugré Mambé. Dans ses 6 axes, il y a 2 axes auxquels nous, Experts en Genre et, vous, futurs Experts en Genre, devons répondre. (...) Il s'agit notamment du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale, du développement du capital humain et la promotion de l'emploi.

Nous y répondrons pour accompagner la vision d'Émergence d'une Côte d'Ivoire solidaire, de l'Ivoirien nouveau, prônée par le Chef de l'État. Au niveau de la Chaire Unesco "Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions", avec nos équipes constituées d'hommes et de femmes, nous sommes sur le chemin de la réalisation et de la matérialisation de cette noble cause», a-t-elle dit.

La Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » est un programme universitaire labélisé par I'Unesco «Think Tank» dont l'un des axes d'intervention est la formation. C'est pendant l'année académique 2017-2018 qu'elle a développé et déployé le programme FIG, pour favoriser la compréhension et une meilleure prise en compte de l'approche "genre et développement", à l'effet de son intégration systématique et systémique dans les politiques, programmes, projets.

L'année académique se déroule sur 9 mois. Les cours se font en ligne, deux fois par semaine. Une plateforme digitale a été développée pour ce faire par la Chaire Unesco EFPOD, pour la dispensation de la formation par des experts, aussi bien nationaux et qu'internationaux. Les ateliers se font en présentiel.

La formation est composée de 80% de cours classiques en Genre, et de 20% de cours d'appui technique. Notamment, en Leadership, Management ou encore Management en médias sociaux. Par ailleurs, la FIG est accentuée par une spécialisation sur une thématique optionnelle d'actualité en lien avec le genre. Les auditeurs sont des professionnels du secteur privé, du secteur public ou même des personnalités publiques. Les cours démarrent le 12 mars 2024. Euphrasie Yao a souligné que les inscriptions resteront toutefois ouvertes.

« 2024 est une année de gloire pour nous et pour l'Afrique. C'est une année chargée de gloire et de possibilités pour chacun de nous. Je voudrais vous encourager à croire en vos capacités individuelles. À travailler en harmonie et en équipe pour le bien-être de notre société. Que les différentes actions que nous entreprenons ensemble soient guidées par le désir de voir notre nation, notre Afrique prospérer et rayonner à travers le monde. (...) Merci à vous auditeurs d'avoir porté votre choix sur notre institution, en vue d'enrichir vos connaissances, votre savoir, votre savoir-faire et de faire partie de la cohorte des auditeurs de la 7e promotion de la FIG», a lancé Euphrasie Yao.

Deniz Erdogan, l'ambassadrice de l'État d'Israël, était aux côtés de la ministre Euphrasie Yao. Elle s'est félicitée de cette activité de la Chaîne Unesco EFPOD et souligné l'importance de mettre en avant le genre, dans la construction d'un pays.

