Sénégal: Macky Sall invite le ministre de la Santé à vulgariser les 'évolutions notables' du système sanitaire

Dakar — Le président de la République a invité mercredi, le ministre de la Santé à "engager sans délai une vulgarisation adaptée des évolutions notables, dans tous les compartiments, de notre système de santé".

Abordant l'état d'avancement des réformes du secteur de la santé et du développement de l'industrie pharmaceutique, le chef de l'Etat a salué le saut qualitatif réalisé par le système de santé, depuis une dizaine d'années, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall a évoqué "les efforts massifs et inédits consentis par l'Etat pour construire, équiper et doter en ressources humaines de qualité et en moyens logistiques adéquats, notamment des ambulances, les établissements de santé sur l'ensemble du territoire national".

Le chef de l'Etat a ainsi demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, d'engager sans délai, une vulgarisation adaptée des évolutions notables, dans tous ses compartiments, de notre système de santé.

Dans cet élan, il a indiqué la nécessité d'un suivi spécifique de l'état de mise en oeuvre des réformes du système sanitaire et souligné la résilience démontrée par le système de santé depuis la pandémie de Covid-19 et la dynamique de transformation, avec le développement de la recherche et de l'industrie pharmaceutique.

Macky Sall a également rappelé la construction en cours d'infrastructures sanitaires de nouvelle génération avec notamment l'ex Hôpital Aristide le Dantec, l'Hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, l'Hôpital de Matam à Ourossogui, la Polyclinique de l'Hôpital principal de Dakar.

Le président de la République a aussi invité le ministre de la Santé à faire la situation et présenter les perspectives de l'industrie pharmaceutique au Sénégal, en intégrant dans ce processus l'évaluation du cadre juridique et des activités de régulation, de supervision et de contrôle de l'Agence de règlementation pharmaceutique (ARP) depuis sa création (en 2022).