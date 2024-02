Afrique: 28ème assemblée générale de l'OPDAD à Addis-Abeba - Monica Geingos absente, Denise Nyakeru prend le relais

En marge de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine, à l'absence de la présidente, Denise Nyakeru Tshisekedi en sa qualité de la vice-présidente a présidé la 28ème assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD), le dimanche 18 février 2024 à Addis-Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, sous le thème : »Eduquer et Transformer l'Afrique : Améliorer l'accès à la santé et à l'éducation pour les femmes et les filles africaines du 21e siècle ». Au total, onze premières dames africaines, des partenaires de l'OPDAD et des invités spéciaux du monde entier ont pris part.

L'hôte de ce jour, la Première Dame de la République Démocratique du Congo et Vice-présidente de l'OPDAD, a rappelé que cette organisation est au service des personnes vulnérables depuis 22 ans pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par l'Organisation, notamment la réduction des taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle, l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, l'égalité entre les sexes et la promotion de la santé, la lutte contre les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles.

Elle a déclaré que les thèmes du sommet de l'UA et de l'OPDAD réaffirment l'importance de l'équité en matière d'éducation. Par ailleurs, elle a affirmé qu'il s'agit de l'un des outils les plus puissants de changement social à leur disposition.

Dans son discours de clôture, l'épouse du Chef de l'Etat, a déclaré ce qui suit : « Nous devons construire l'Afrique dont nous rêvons tous: l'Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes éduqués, en bonne santé et autonomes. Nous devons donc nous mobiliser et utiliser notre pouvoir collectif pour atteindre nos objectifs communs. Chacun d'entre nous doit exploiter cet élan et continuer à encourager l'investissement dans l'éducation des femmes à tous les niveaux ».

Pour sa part, l'Ambassadeur Minata Samate Cessouma, Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de la Commission de l'Union Africaine, a souligné, par l'intermédiaire de sa représentante, le rôle de la culture africaine dans la protection et l'éducation des enfants ainsi que le rôle crucial de la culture africaine dans la protection et le maintien de la vie des mères, des enfants, des adolescents et de la population dans son ensemble. Par la suite, elle a présenté la Commission de l'Union africaine, CUA comme le champion actif d'initiatives clés alignées sur les quatre piliers actuels de l'OPDAD à savoir la santé, l'éducation, l'autonomisation économique et la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Aussi, la Première Dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie Zinash Tayachew, qui a accueilli ses homologues a souligné que le gouvernement éthiopien reconnaît le rôle que l'éducation joue dans le développement du pays et s'est engagé à relever les divers défis dans le secteur de l'éducation afin d'assurer une prospérité holistique par le biais de divers travaux. Son bureau, en collaboration avec des partenaires, a créé avec succès 30 écoles secondaires et une école secondaire résidentielle spécialement destinée aux élèves malvoyants.

La Première Dame de l'Éthiopie a insisté sur la nécessité d'élargir les possibilités d'éducation à travers l'Afrique et a souligné l'importance de l'éducation pour tous, l'importance d'intégrer le système éducatif aux programmes d'alimentation scolaire. Pour soutenir cette initiative, son bureau a créé 12 usines de pain et de farine en afin de soutenir les programmes d'alimentation scolaire en cours.

Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya, S.E. Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA, S.E. Natalia Kanem, Directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Dr John N. Nkengasong, Ambassadeur itinérant, Coordinateur américain de la lutte mondiale contre le sida et haut responsable du Bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la diplomatie ont été les principaux orateurs de la cérémonie d'ouverture officielle.